Lokalne rynki atrakcyjne dla topowych marek

O tym, co w dobie pandemii i rynkowych wyzwań przyciąga najemców do obiektów handlowych - opowiada Joanna Zemczak, Head of Lease Gemini Holding .

Podczas kiedy wiele galerii handlowych na rynku boryka się z wolnymi powierzchniami, w centrach Gemini Park zdaje się trwać leasingowa passa...



Joanna Zemczak: Faktycznie, okres od ostatniego lockdownu jest dla nas niezwykle aktywny leasingowo. Postępuje zarówno komercjalizacja nowej części Gemini Park Tychy, jak również rekomercjalizacja i komercjalizacja powierzchni we wszystkich trzech obiektach. Zwłaszcza w Tarnowie, gdzie dzięki przebudowie wydzielono dodatkowy metraż dla marek, które od pewnego czasu zainteresowane były najmem w tym obiekcie. Tylko w ostatnich pięciu miesiącach podpisaliśmy aż 20 nowych umów, które w sumie obejmują ok. 9,8 tys. m kw. Można więc śmiało mówić o swoistym wysypie nowości, co jest ogromnym sukcesem, patrząc chociażby na to, jak marki ostrożnie i selektywnie podchodzą do swoich planów rozwoju. Na tym jednak nie poprzestajemy. Zarówno nasz dział leasingu, jak i wspierający nas Colliers, ma obecnie otwartych wiele rozmów z kolejnymi markami, które szczególnie w ostatnich miesiącach zwróciły uwagę na centra z portfolio Gemini Holding, dostrzegając w nich szasnę dla stabilnego rozwoju swoich biznesów.



Kto już zdecydował się zainwestować w najem powierzchni w centrach Gemini Park?