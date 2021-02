LondonShoes wchodzi do Dekady Olsztyn

Multibrandowy salon LondonShoes specjalizuje się w sprzedaży obuwia i akcesoriów topowych marek i klasyków miejskiego stylu. Firma współpracuje wyłącznie z autoryzowanymi producentami butów i największymi światowymi brandami, m. in. Dr. Martens, CAT, Emu, Palladium, Converse, Crocs, Toms, Fly London, Vans czy New Balance. W LondonShoes klienci znajdą również odzież, plecaki, a także akcesoria z dziedziny militariów, jak noże, lornetki czy saszetki.

Marka LondonShoes jest własnością lokalnej firmy, która wywodzi się z Olsztyna i tu nadal ma swoją główną siedzibę.

- Nasze sklepy są już dostępne w najlepszych centrach handlowych w Polsce m.in. w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu czy Krakowie, ale ogromnie cieszymy się, że mogliśmy stać się częścią olsztyńskiej Dekady i dotrzeć z naszą pełną ofertą również do mieszkańców naszego miasta. Wszyscy, którzy cenią sobie dobry styl i jakość, będą mieli teraz w zasięgu ręki ofertę modnego obuwia, dodatków i akcesoriów najlepszych światowych marek. W naszej ofercie każdy znajdzie coś dla siebie, czy szuka produktów z segmentu premium, czy wygodnych sneakersów do pracy, na imprezę lub do uprawiania sportu. Jesteśmy przekonani, że nasza oferta spełni wymagania klientów Dekady a tych, którzy chcą się o tym przekonać, zapraszamy do naszego nowego salonu – mówi Jarosław Bojaruniec, właściciel.

Dekada Olsztyn jest przyjaznym centrum handlowym typu convenience przeznaczonym na komfortowe zakupy. Dobór najemców zapewnia klientom kompleksową ofertę dostosowaną do codziennych potrzeb i wygodny, bezpieczny dostęp z osobnymi wejściami do poszczególnych sklepów. W 13 lokalach handlowych i usługowych znajdują się między innymi supermarket Biedronka i sklep w modelu modern convenience sieci Żabka, dyskont Pepco, drogeria Rossmann i apteka, salon Empik z bogatą ofertą książek, prasy, multimediów i artykułów kreatywnych oraz salony sportowe i odzieżowe.

- Nasze centrum handlowe jest kameralne, wygodne i idealne na codzienne zakupy, co potwierdza liczba klientów, którzy odwiedzają nas każdego dnia. Staramy się cały czas dostosowywać ofertę do zmieniających się potrzeb mieszkańców Olsztyna, ale pamiętamy też o gościach, którzy odwiedzają nas przy okazji podróży z pobliskich dworców PKP i PKS. Wzbogacenie oferty o olsztyńską markę to odpowiedź na nowe trendy i zachowania konsumentów, którzy dziś chętniej i częściej przy wyborze produktów chcą wspierać lokalną ekonomię a jednocześnie kupować produkty oryginalne i najwyższej jakości – mówi Tomasz Boenke, dyrektor centrum handlowego Dekada Olsztyn.

Dekada Olsztyn usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie dworców PKP i autobusowego oraz miejskiego centrum przesiadkowego, pomiędzy ulicami Partyzantów i Kościuszki,. Do dyspozycji klientów dostępny jest parking ze 120 miejscami postojowymi i samoobsługowa stacja napraw rowerów.