Rośnie liczba inwestycji, posiadających certyfikaty ekologiczne. To dowód, że świadomość pojedynczych inwestorów dojrzewa i zmienia się w zbiorowe dążenie branży do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

Dążenie do neutralności klimatycznej to dziś złoty standard w branży budowlanej. Nominacja w konkursie „Diamenty Sustainable Economy” to dla firm ogromny zaszczyt, bo w skład kapituły konkursowej wchodzą m.in. prezesi i przewodniczący zarządów największych przedsiębiorstw i instytucji oraz uznani wykładowcy akademiccy.

Fakt, że tak zacne grono ekspertów doceniło działania Aluprof na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz promowania i wdrażania praktyk CSR i idei odpowiedzialnego biznesu napawa nas dumą. Jest potwierdzeniem skuteczności obranej przez nas drogi - mówi Bożena Ryszka, dyrektor Działu Marketingu i PR Aluprof.

Wysokie wymagania w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania budynków na energię oraz nacisk na wykorzystywanie zasobów odnawialnych wynikają z troski o stan środowiska naturalnego.

Promowanie idei zrównoważonego rozwoju to jeden z kluczowych celów Aluprof, który został zawarty w przyjętej przez firmę polityce ESG - mówi Aleksandra Baksik, pełniąca w Aluprof funkcję Brand & Sustainable Development Managera.

Zasady Environmental, Social and Corporate Governance mają też uzasadnienie ekonomiczne, zwłaszcza w dobie wysokich cen prądu i surowców energetycznych.

Zauważalny stał się w ostatnich latach wzrost liczby budynków posiadających tzw. zielone certyfikaty, takie jak LEED, WELL czy BREEAM.

Z czego wynika taki stan rzeczy oraz na jakie korzyści mogą liczyć osoby inwestujące w tego typu obiekty?

Coraz więcej budynków z certyfikacjami

Jak wynika z raportu „Zrównoważone certyfikowane budynki”, który w 2023 roku opublikowało Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego (PLGBC), w marcu 2023 w Polsce certyfikowanych było ponad 1 tys. 600 obiektów. W okresie ostatnich trzech lat jest to statystycznie największy wzrost liczby certyfikowanych budynków.

To także efekt rosnącego zainteresowania tego typu obiektami wśród inwestorów czy najemców komercyjnych, ale też zaostrzających się wymagań w zakresie ekologii, jakie stawiane są nowo powstającym budynkom. Systemy oparte o wiele kryteriów oceny i ochrony budynków - takie jak LEED, BREEAM czy WELL - stanowią dziś standard na rynku nieruchomości komercyjnych.

Promując zrównoważone budownictwo oraz zdrowe środowisko pracy, certyfikaty poświadczają zwiększoną efektywność energetyczną budynków w obszarach:

energii,

wody,

materiałów.

To korzystnie wpływa na środowisko, a także zdrowie i samopoczucie osób korzystających z budynków.

I choć inwestycja w zielone rozwiązania wiąże się z wyższymi nakładami finansowymi, to z czasem przekładają się one na niższe koszty eksploatacji obiektu i większy komfort przebywania w nim.

Korzyści odnoszą więc zarówno deweloperzy, którzy mogą zaoferować droższy, ale bardziej ekologiczny, ekonomiczny i przyjazny użytkownikom budynek, jak i nabywcy bądź najemcy, którzy są w stanie uzyskać znaczne oszczędności na rachunkach za ogrzewanie, chłodzenie i oświetlenie, a nawet wodę.

Dla wielu podmiotów fakt posiadania przez ich siedzibę certyfikatu zrównoważonego budownictwa jest też wyznacznikiem prestiżu i przejawem zaangażowania w ochronę środowiska.

Energooszczędne materiały budowlane: sposób na certyfikat

Uzyskanie przez budynek tzw. zielonego certyfikatu wiąże się z koniecznością spełnienia przez niego szeregu wymagań oraz poddania się szczegółowej ocenie.

Ogromną rolę w procesie certyfikacji odgrywa kwestia efektywności energetycznej, na którą w znacznym stopniu wpływają zastosowane okna i drzwi. Warto przy tym pamiętać, że oprócz doskonałych parametrów w zakresie izolacyjności termicznej i dużego zakresu szklenia, który pozwala lepiej doświetlić wnętrza naturalnym światłem, bardzo ważna jest też technologia produkcji stolarki otworowej, w tym wykorzystanie surowców odnawialnych lub pochodzących z recyklingu.

Za przykład może posłużyć Aluprof, jeden z europejskich liderów w zakresie dostaw systemów aluminiowych przeznaczonych do produkcji okien, drzwi, fasad i osłon przeciwsłonecznych.

Firma stale poszerza swoje portfolio, wzbogacając je o produkty spełniające najbardziej wyśrubowane normy w zakresie izolacyjności termicznej. Podejmuje też szereg działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

I choć inicjatywy proekologiczne są podejmowane przez Aluprof od wielu lat, to dla podniesienia ich znaczenia ujęto je w strategicznych celach ekonomicznych spółki na lata 2021 – 2025 - mówi Aleksandra Baksik pełniąca w Aluprof funkcję Brand & Sustainable Development Managera.

Zgodnie z założeniami polityki zrównoważonego rozwoju spółka zamierza w jeszcze większym stopniu angażować się w działania na rzecz ochrony środowiska, by w 2050 roku móc osiągnąć neutralność klimatyczną.

Aluprof: wyznaczamy trendy w branży

Aby osiągnąć tak ambitne cele w tak krótkim czasie, Aluprof od wielu lat prowadzi intensywne działania na rzecz zmniejszenia śladu węglowego swoich wyrobów.

Służą temu przede wszystkim optymalizacja procesu produkcyjnego, inwestycje w nowoczesny, energooszczędny park maszynowy, automatyzacja procesów, które finalnie przekładają się na zmniejszenie zużycia energii.

Rośnie również rola wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu, optymalizacja zużycia surowców oraz odzyskiwanie ogromnej ilości odpadów poprodukcyjnych.

Rola gospodarki cyrkularnej dla zmniejszenia śladu węglowego branży budowlanej zyska na znaczeniu ze względu na regulacje wynikające z wprowadzania Europejskiego Zielonego Ładu - zaznacza specjalistka Aluprof odpowiadająca w firmie za obszar zrównoważonego rozwoju.

W ramach Grupy Kęty, której częścią jest spółka Aluprof, prowadzony jest recykling złomu poużytkowego zakupionego na rynku oraz odpadów aluminiowych wytworzonych przez wszystkie spółki zależne Grupy.

Dzięki temu całkowity ślad węglowy i poziom emisji profili aluminiowych wyciskanych z wlewków z własnej odlewni jest istotnie niższy niż średnia europejska.

Potwierdzeniem zaangażowania firmy w działania proekologiczne jest uzyskanie certyfikatu Cradle-2-Cradle™, który przyznawany jest pionierom we wprowadzaniu na rynek produktów napędzających ideę gospodarki w obiegu zamkniętym.

Profile dostarczane przez Grupę Kęty uzyskały EPD - Środowiskową Deklarację Produktu - zgodną z normą EN 15804 i zweryfikowaną zgodnie z ISO 14025 przez uprawnionego audytora zewnętrznego.

Ślad węglowy profili z Kęt wynosi zaledwie 3,3 kg CO2e/kg, a tymczasem średnia europejska podawana przez European Aluminium Association to 9,0 kg CO2e/kg.

Aluprof dla zrównoważonego budownictwa

Potwierdzeniem zaangażowania Aluprof na rzecz zrównoważonego budownictwa są prestiżowe obiekty certyfikowane według standardów LEED, BREEAM czy DGNB, w których zastosowano systemy firmy.

Wśród tego typu budynków wymienić można m.in. warszawski kompleks biurowo-handlowy SKYSAWA, hotel Mercure w Katowicach, szwedzki Sara Kulturhus, londyński The Forge, a także liczne obiekty poddane renowacji, jak choćby Browary Warszawie, Hala Koszyki, szczeciński Posejdon czy Elektrownia Powiśle.

Przykładem zrównoważonego budynku, w którym zastosowano rozwiązania Aluprof, jest również Fabryka Norblina. Ta wyjątkowa inwestycja to przykład obiektu poprzemysłowego, który dzięki zastosowanym rozwiązaniom zyskał nowe życie i stał się komfortową i nowoczesną przestrzenią mieszkalno-usługową.

W budynku zastosowano m.in. ścianę słupowo-ryglową MB-SR50N HI+ Aluprof o wysokiej izolacyjności termicznej oraz fasadę słupowo-ryglową MB-SR50N PL, która pozwala stworzyć efektowną elewację z widocznymi pionowymi lub poziomymi liniami podziału. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom obiekt uzyskał certyfikat BREEAM „Very Good” zarówno dla części biurowej, jak i handlowej.

Rozwiązania Aluprof z powodzeniem wykorzystywane są też w ekologicznych budynkach powstających na całym świecie. Nierzadko są to specjalne rozwiązania tworzone z myślą o spełnieniu konkretnych wymogów projektowych.

Tak było m.in. w przypadku pierwszego komercyjnego budynku o zerowej emisji dwutlenku węgla w Wielkiej Brytanii.

W zlokalizowanym w centrum Londynu nowoczesnym biurowcu o powierzchni ponad 12 tys. 500 mkw. zastosowano obiektowy system fasady elementowej MB-SE 120 SUM, który wyróżnia się słupami o szerokości 120 mm. Charakterystyczną cechą tego rozwiązania są pionowe ”płetwy” pełniące funkcję łamaczy światła.

Co istotne, całość prefabrykacji (986 elementów fasady elementowej, z których największe miały wymiary 3 m x 4,76 m) wykonana została w zakładzie produkcyjnym Aluprof w Goleszowie.

Dzięki temu oraz wielu innym ekologicznym rozwiązaniom The Forge spełnia surowe wymagania certyfikatu BREEAM na poziomie Excellent i jest pierwszym brytyjskim budynkiem biurowym o zerowej emisji dwutlenku węgla zarówno na etapie budowy, jak i podczas późniejszej eksploatacji – zgodnie z wymaganiami stawianymi tego typu obiektom przez brytyjską Radę Budownictwa Ekologicznego (UK Green Building Council).

Aluprof doceniony za działania na rzecz zrównoważonego budownictwa

Aluprof jest aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego – organizacji, która dąży do transformacji branży budowlanej i ograniczenia negatywnego wpływu budownictwa na środowisko naturalne.

Wyroby oferowane przez firmę posiadają certyfikaty Cradle-2-Cradle™, dokumenty Passive House Institute Darmstadt, a także deklaracje środowiskowe EPD. Od wielu lat podstawą zarządzania środowiskowego w spółce są międzynarodowe systemy ISO 14001 oraz 9001 skupiające się wokół prewencyjnego zarządzania kwestiami ochrony środowiska oraz utrzymania najwyższej jakości produktów.

Działania Aluprof dążą do zminimalizowania wpływu na środowisko i ograniczenia śladu węglowego. Fakt ten docenił m.in. Executive Club – organizacja biznesowa zrzeszająca przedstawicieli top managementu reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa.

W organizowanym przez ten podmiot konkursie Diamenty Sustainable Economy Summit dostawca systemów aluminiowych uzyskał nominację w kategorii Lider zrównoważonego budownictwa, w której nagradzane są podmioty promujące działania zmierzające do rozwoju zrównoważonego budownictwa i realizujące inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi, działając w duchu zielonego budownictwa.

Aluprof: lider i innowator branży

Aluprof SA należy do Grupy Kapitałowej Grupa Kęty SA — notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, najnowocześniejszej i najszybciej rozwijającej się firmy produkcyjnej w branży aluminiowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Spółka posiada 5 zakładów produkcyjnych w Polsce oraz 9 spółek handlowych w Europie i USA. Jest obecna w ponad 50 krajach oraz prowadzi ekspansję na kolejne światowe rynki.

Firma dostarcza innowacyjne, energooszczędne i bezpieczne systemy aluminiowe przeznaczone do produkcji okien, drzwi, fasad i osłon przeciwsłonecznych dla branży budowlanej i konstrukcyjnej.

Zgodnie z hasłem przewodnim strategii Zrównoważonego Rozowju „Let’s build a better future” Aluprof promuje ideę zrównoważonego rozwoju w budownictwie i wdraża odpowiedzialne działania m.in. na rzecz redukcji śladu węglowego.

