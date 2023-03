To rozwiązanie zapewnia bardziej ergonomiczne miejsce pracy dla współpracowników IKEA, ponieważ nie muszą już ręcznie potwierdzać każdej palety.

Inwestujemy we wszystkie technologie, aby nasze sklepy mogły lepiej wspierać obsługę klientów i stać się prawdziwymi centrami sprzedaży wielokanałowej. Wprowadzenie dronów i innych zaawansowanych narzędzi – takich jak na przykład roboty do podnoszenia towarów – to prawdziwa korzyść dla wszystkich. Poprawia samopoczucie naszych współpracowników, obniża koszty operacyjne i pozwala nam stać się bardziej przystępnymi cenowo i wygodnymi dla naszych klientów – mówi Tolga Öncu, Head of Retail w Ingka Group (IKEA).