Louis Vuitton najcenniejszą luksusową firmą 2021 r.

Chanel i Hermès w raporcie Interbrand Top Global Brands 2021 plasują się odpowiednio na 22. i 23. miejscu.

H&M i Zara zajmują w rankingu pozycję 43. i 45., a giganci urody l’Oreal i Sephora - 53. i 100.

Burberry jest jedyną brytyjską firmą modową na liście i plasuje się na 97. pozycji.

Sephora to jedyna nowa pozycja na liście. Pojawienie się tej marki w rankingu sprawia, że LVMH Group to pierwszy dom, który ma pięć marek w rankingu Best Global Brands (Sephora, Louis Vuitton, Tiffany & Co (92), Hennessy (95) i Dior (77).

Burberry, Gucci i Prada w pierwszej setce

Inne luksusowe marki, które znalazły się w pierwszej setce to Gucci (33) i Prada (94), a giganci odzieży sportowej Nike i Adidas plasują się odpowiednio na 11. i 49. miejscu.

W kontekście głębokich globalnych zmian gospodarczych, społecznych i technologicznych, raport Best Global Brands 2021 odnotował największy wzrost w historii. Łączna wartość stu najlepszych marek wzrosła z 2,3 bln dolarów w 2020 r. do prawie 2,7 bln w 2021 r., co daje ogólny wzrost o 15 procent.

Apple, Amazon i Microsoft w pierwszej trójce

Najszybciej rozwijającym się, najcenniejszym i najbardziej wydajnym sektorem pozostaje technologia. Odzwierciedla to reprezentacja sektora w rankingu. Trzy najlepsze marki: Apple, Amazon i Microsoft, stanowią 62,3 procent łącznej wartości dziesięciu najlepszych brandów - czytamy w fashionunited.com.