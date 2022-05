Love Island i eBay. Takiej współpracy jeszcze nie było

Love Island, emitowany także w Polsce jako Love Island. Wyspa miłości, to nie tylko reality show, w którym można znaleźć miłość. To też miejsce promocji marek modowych.

Uczestnicy najnowszego sezonu programu w Wielkiej Brytanii będą jednak nosić ubrania z drugiej ręki.

Jak podaje producent Love Island, ITV współpraca z ebay UK to m.in. rezultat badań giganta e-handlu, które pokazały, że jedna piąta Brytyjczyków kupuje więcej odzieży używanej niż dwa lata temu.

Ten trend napędza szczególnie pokolenie Z - 80% potwierdza, że ​​niedawno kupiło towary używane.

Dla ebay współpraca oznacza m.in. obecność na itv.com i kanałach mediów społecznościowych Love Island.

Jak czytamy w serwisie theguardian.com, to wielka zmiana dla Love Island w Wielkiej Brytanii. Przez ostatnie trzy lata ubrania dostarczała marka z branży fast fashion I Saw It First. Program zmienił jednak taktykę po krytyce ze strony zwolenników zrównoważonego rozwoju i takiej właśnie mody.

Jemma Tadd, szefowa działu zakupów mody w serwisie eBay, uważa, że ​​zasięg programu może zmienić postrzeganie przez konsumentów ubrań z drugiej ręki.

Przy oglądalności Love Island w Wielkiej Brytanii sięgającej nawet 3 mln osób na odcinek, wpływ Love Island na to, co kupują konsumenci, jest ogromny.

Pokolenie Z lubi ubrania z drugiej ręki

Badania przeprowadzone przez eBay pokazały, że osoby w wieku od 18 do 34 lat mają najwięcej odzieży używanej w swojej szafie (22%), w porównaniu z 12% w przypadku osób powyżej 55. roku życia. 80 % pokolenia Z, czyli osób poniżej 24 roku życia, kupiło niedawno coś z drugiej ręki.

Tadd przekonuje, że partnerstwo może zachęcić do zmiany nawyków zakupowych.

eBay UK zatrudnił stylistkę celebrytów i entuzjastkę mody drugiej ręki, Amy Bannerman, która będzie odpowiedzialna za do stylizacje tegorocznych Islanders-ów. Amy stylizowała takie gwiazdy jak Dua Lipa, Rita Ora, Sophie Turner, Jonathan Van Ness i Lena Dunham.

10 brandów z listy najpopularniejszych marek z największą sprzedażą używanych rzeczy w 2022 r. (źródło ITV):

Nike

Adidas

Marks and Spencer

Next

Dr. Martens

Zara

River Island

Joules

Clarks

New Look

TP 10 najlepszych marek projektantów z największą sprzedażą produktów używanych w 2022 r. (źródło ITV):