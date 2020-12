LPP bardziej eko - także w budynkach i sieci sprzedaży

Plan sukcesywnego zwiększenia udziału kolekcji przyjaznych środowisku w ofercie marek LPP realizowany jest szybciej niż zakładano. Obecnie już 23 proc. odzieży gdańskiej spółki to produkty z metką Eco Aware. Tempo zmian nadają kolekcje marki Reserved, gdzie już co trzecia rzecz powstała w zrównoważony sposób.

Mijający rok to dla LPP czas mierzenia się z wyzwaniami, jakie stanęły przed całą branżą handlową. Pandemia i konieczność odłożenia na bok wielu projektów nie miała jednak wpływu na konsekwentną realizację celów, ogłoszonej jeszcze w ubiegłym roku, nowej strategii zrównoważonego rozwoju. Co więcej, pomimo kryzysu, część z przyjętych celów udało się spółce zrealizować w większym zakresie niż to pierwotnie zakładano. Przyjęte w planach biznesowych za bazowe cele prośrodowiskowe stały się wyznacznikiem podejmowanych przez firmę działań służących ograniczeniu jej wpływu na środowisko w czterech kluczowych obszarach: projektowania i produkcji, opakowań, bezpieczeństwa chemicznego oraz infrastruktury i budynków.

Odpowiedzialna produkcja

W przypadku branży odzieżowej, z punktu widzenia globalnych wyzwań środowiskowych, jednym z kluczowych etapów przygotowania kolekcji pozostaje sposób pozyskiwania surowców oraz proces produkcyjny uwzględniający najnowsze, proekologiczne rozwiązania technologiczne. Dlatego LPP w 2020 roku koncentrowało szeroko zakrojone działania na rozwijaniu programu Eco Aware Production. Jego podstawowym założeniem na ten rok było wypracowanie i wdrożenie przez współpracujących z firmą dostawców jakościowych i ekologicznych standardów, takich jak kryteria dotyczące ograniczenia zużycia wody i energii w procesie obróbki tkanin i produkcji odzieży. Od momentu wdrożenia strategii prowadzone są konsultacje z 40 producentami z Azji Południowo-Wschodniej, których celem jest spełnienie wyznaczonych standardów Eco Aware Production. W przyszłym roku, zgodnie z założeniami programu ma pracować już 30 proc. wszystkich fabryk szyjących dla LPP w Południowej Azji, tj. 177 dostawców, natomiast do 2023 r. - 100 proc. fabryk dżinsów.

Ostatnie miesiące to dla LPP również intensywny czas zwiększania udziału odzieży produkowanej z materiałów bardziej przyjaznych środowisku, czyli organicznych, pochodzących z recyklingu lub wykonanych w zrównoważonym procesie. W 2019 roku wszystkie marki LPP wprowadziły do sprzedaży bardziej zrównoważone kolekcje, sygnowane znakiem Eco Aware. Dzisiaj już 23 proc. produktów dostępnych w ich ofercie oznaczonych jest metką odzieży przyjaznej środowisku. Przoduje w tym zakresie Reserved – kolekcje tej marki w 33 proc. to produkty Eco Aware.