LPP bierze więcej w wałbrzyskiej Victorii

Rosnące obroty najemców, wysoka frekwencja oraz rynek o niskim nasyceniu powierzchnią handlową powodują, iż coraz więcej najemców decyduje się na powiększenie swoich sklepów w Galerii Victoria. Na taki ruch zdecydowała się grupa LPP, która w Victorii znacznie zwiększy powierzchnię swoich czterech sklepów. Największy z nich, Reserved przeniesie się w ramach poziomu 0 do niemal dwukrotnie większego, bo mającego aż 2254 mkw. lokalu. Większy metraż przypadnie także marce House. Po zajęciu dwóch sąsiednich lokali, sklep z 234 mkw. urośnie do 674 mkw. Dodatkowe metry zyska również Cropp, przenosząc sklep z dotychczasowych 228 mkw. na poziomie 1 do nowego lokalu o powierzchni 668 mkw. na poziomie 0 (w lokalu trwają już prace budowlane). Także Sinsay przeniesie się do nowego lokalu na poziomie 1, zwiększając tym samym powierzchnie sklepu z 377 do aż 1231 mkw. Wszystkie sklepy zyskają nowoczesne wnętrza, a oferta produktowa zostanie wzbogacona specjalnie dla klientów centrum handlowego. Decyzje o powiększeniu sklepów w Galerii Victoria marka LPP podjęła na długo przed wybuchem pandemii COVID-19.

Kolejnym najemcą, który zdecydował się na powiększenie swojego sklepu w Galerii Victoria jest Martes Sport - sieć wielkopowierzchniowych sklepów sportowych, posiadająca w swej ofercie markowe artykuły sportowe i turystyczne. Nowy, większy lokal otrzyma aż 1128 mkw. powierzchni oraz zupełnie nową aranżację sklepu, co pozwoli w pełni zaspokoić potrzeby klientów.

- Martes Sport, Reserved, House, Cropp, Sinsay czy Media Markt to marki, które cieszą się ogromną popularnością na lokalnym rynku, co z pewnością miało duży wpływ na decyzję o przedłużeniu umów na następne 10 lat. Świętując 10-lecie otwarcia Galerii Victoria, niezmiernie miło nam poinformować, że kluczowi Najemcy zdecydowali się znacznie powiększyć nie tylko powierzchnię, ale także ofertę dla klientów centrum handlowego. – powiedział Richard Keen, członek zarządu Keen Property Management.

Media Markt, Empik oraz Triumph, marki obecne w Galerii Victoria od początku jej istnienia, zdecydowały o przedłużeniu umowy najmu na kolejne lata. Media Markt i Empik dodatkowo zoptymalizują i unowocześnią swoje salony. Empik w nowej odsłonie i w nowej lokalizacji wystartował w listopadzie. Także w listopadzie swój sklep w CH Galeria Victoria otworzyła marka Meblik – salon meblowy specjalizujący się w produkcji i sprzedaży mebli dziecięcych i młodzieżowych. Meblik posiada wyjątkową technologię trójwymiarowego grawerowania dowolnych kształtów na frontach mebli. Salon o powierzchni 144 mkw. zlokalizowany jest na poziomie 1, naprzeciwko sklepu zoologicznego.