LPP buduje pozycję marki globalnej. Ponad połowa przychodów z zagranicy

Polska firma odzieżowa czwarty kwartał 2019 roku oraz ubiegły rok kalendarzowy zakończyła zdecydowanie na plusie. Przychody spółki za ostatnie trzy miesiące wyniosły ponad 2,7 mld zł, co stanowi wzrost o 15% r/r, a w ujęciu rocznym całkowita sprzedaż grupy wzrosła o 13% i przekroczyła 9 mld zł. Producent odzieży z Pomorza zakończył rok zyskiem operacyjnym na poziomie 880 mln zł, czyli o 16% wyższym niż w 2018 roku. Na dobrą sytuację ekonomiczną firmy pozytywny wpływ miało utrzymanie marży na poziomie 53,4% w skali roku oraz dalsze inwestycje w technologie wspierające optymalizację procesów logistycznych.

- Za nami zdecydowanie udany rok. Po raz pierwszy w naszej historii przychody za granicą przewyższyły te osiągane w Polsce. W 2019 roku stanowiły one ok. 51% sprzedaży Grupy. To znaczący krok w rozwoju LPP. Szczególnie zadowoleni jesteśmy z młodszych brandów, w których notujemy coraz lepsze wyniki. Nasze kolekcje cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem na wschodnich rynkach tj. na Ukrainie, w Rumunii czy Rosji. Również nasze nowe lokalizacje, jak Finlandia, dają powody do zadowolenia. Dobrym sygnałem dla nas są także dodatnie LFL, które odnotowaliśmy na tak szalenie konkurencyjnych rynkach jak niemiecki czy brytyjski. - komentuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes ds. finansowych - Rosnący poziom eksportu w strukturze naszego przychodu świadczy nie tylko o dostosowaniu kolekcji do oczekiwań klienta międzynarodowego. To przede wszystkim dobry krok w kierunku realizacji naszego celu, jakim jest budowanie pozycji LPP jako marki globalnej – dodaje.

Miniony rok w LPP upłynął równolegle pod znakiem rozwoju omnichannelu. Spółka kontynuowała rozwój sieci sprzedaży stacjonarnej, która po 2019 roku powiększyła się o Bośnię i Hercegowinę oraz Finlandię. W obu krajach firma pojawiła się z ofertą wszystkich 5 brandów. Powierzchnia stacjonarna salonów sprzedaży na koniec roku liczyła 1,25 mln mkw. i była dostępna już na 25 rynkach.

