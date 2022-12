Z dużymi galeriami handlowymi ciężko się rozmawia. Dlatego będziemy negocjować tylko umowy z najostrzejszymi klauzulami inflacyjnymi, które najbardziej nas bolą – zapowiada Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP.

LPP ma 1837 sklepów w 38 krajach, z czego w Polsce – 981, a za granicą - 856.

Największy nominalny wzrost powierzchni w latach 2023/24 LPP planuje w następujących krajach poza Polską: Rumunia, Czechy, Chorwacja, Bułgaria i Finlandia.

LPP wraca do koncepcji flagshipów. Trzy nowe salony Reserved pojawią się w Londynie, jeden w Düsseldorfie i dwa w Mediolanie

W umowach najmu z galeriami handlowymi zapisane są klauzule inflacyjne. Przez wiele lat były one mało ważne, ponieważ inflacja w strefie euro utrzymywała się na niskim poziomie.

- Teraz jest wysoka, więc te zapisy wejdą w życie i będziemy musieli płacić wyższe czynsze za lokale w galeriach handlowych – przyznaje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.

W większości umów indeksacja odbędzie się pierwszego stycznia 2023 r. – W innych przypadkach ten mechanizm został uruchomiony w rocznicę poszczególnych kontaktów, więc to już się stało i płacimy więcej – tłumaczy Przemysław Lutkiewicz.

Czy LPP będzie negocjować stawki czynszowe?

Czy w związku z tym LPP zamierza negocjować z właścicielami centrów handlowych ewentualne stawki czynszowe?

- Z dużymi galeriami handlowymi ciężko się rozmawia. Przeżyliśmy to podczas pandemii, ale też w ostatnim czasie prowadziliśmy takie rozmowy. Dlatego będziemy negocjować tylko umowy z najostrzejszymi klauzulami, które najbardziej nas bolą – zapowiada Przemysław Lutkiewicz.

LPP nie planuje więc masowej rewizji wszystkich umów najmu.

- Ważne dla nas jest to, że w 95 proc. nowych umów mamy zapisany czynsz od obrotu, co oznacza, że płacimy więcej, gdy sprzedaż rośnie, a mniej, gdy spada. Nie będziemy zatem się koncentrować na zapisach, które już są i musimy je respektować – wyjaśnia Przemysław Lutkiewicz.

1 tys. sklepów w Polsce, 2 tys. za granicą

Według stanu na 31 października 2022 r. LPP ma 1837 sklepów w 38 krajach, z czego w Polsce – 981, a za granicą - 856.

W czwartym kwartale powinniśmy przebić magiczną barierę tysiąca sklepów w Polsce. Z kolei w pierwszym kwartale przyszłego roku powinniśmy przekroczyć kolejną milową liczbę 2 tys. salonów w całej naszej sieci - wylicza Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.

– W ujęciu rok do roku liczba salonów stacjonarnych spadła o 288. To skutek zamknięcia rynku rosyjskiego. Jednak w Polsce przybyło 53 salonów, co oznacza, że w czwartym kwartale powinniśmy przebić magiczną barierę tysiąca sklepów w Polsce. Tymczasem za granicą w trzecim kwartale przybyło 157 sklepów stacjonarnych – wylicza Przemysław Lutkiewicz.

W całym 2022 r. grupa odnotuje spadek powierzchni handlowej o ok. 10-11 proc. do poziomu 1,6 mln mkw.

– Na koniec roku sieć będzie liczyć niecałe 2 tys. sklepów. Wszystko wskazuje na to, że w pierwszym kwartale przyszłego roku powinniśmy przekroczyć kolejną milową liczbę 2 tys. salonów – prognozuje Przemysław Lutkiewicz.

LPP wraca do koncepcji flagshipów

Jeszcze w tym roku finansowym odbędą się pierwsze otwarcia sklepów Sinsay we Włoszech w przyszłym tygodniu i w styczniu 2023 r. w Grecji. Jednocześnie grupa wraca do koncepcji flagshipów. W Londynie będą to trzy nowe salony Reserved w następujących lokalizacjach: drugi salon o powierzchni 1812 mkw. na Oxford Street, w centrum handlowym Westfield Stratford (1983 mkw.) oraz Brent Cross (2103 mkw.).

Z kolei w Niemczech marka ta zajmie lokal o powierzchni 1965 mkw. w Niemczech w Düsseldorfie na Schadowstrasse 54, a w Mediolanie Reserved zadebiutuje dwoma umowami najmu: przy Corso Vittorio Emanuele II (1188 mkw.) i Corso Buenos Aires 59 (1528 mkw.).

- Chcemy mocniej zaistnieć na rynkach Europy Zachodniej, ponieważ nasza nowa strategia zakłada koncentrację na innych destynacjach geograficznych – tłumaczy wiceprezes LPP.

Rumunia liderką sprzedaży

Największy nominalny wzrost powierzchni w latach 2023/24 LPP planuje w następujących krajach poza Polską: Rumunia, Czechy, Chorwacja, Bułgaria. Do grona nowych rynków wkrótce dołączy Finlandia, gdzie otworzy się na początek Sinsay.

Udział sprzedaży zagranicznej na koniec trzeciego kwartału stanowił blisko 60 proc. przychodów grupy, przy wzroście powierzchni handlowej o prawie 24 proc. r/r. W czołówce krajów z największą nominalną sprzedażą ponownie znalazła się Rumunia, a także Czechy oraz Ukraina, gdzie na koniec października br. funkcjonowały 122 sklepy.

Prognozowany na podstawie zainteresowania ofertą marek LPP potencjał rozwoju za granicą skłonił spółkę do przyspieszenia uruchomienia sprzedaży stacjonarnej marki Sinsay na kolejnych rynkach oraz podtrzymania planów powiększenia powierzchni handlowej Reserved.

