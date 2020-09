LPP członkiem Polskiego Paktu Plastikowego

LPP dołączyło do powołanego 10 września br. Polskiego Paktu Plastikowego. Dla gdańskiej spółki to kolejny krok na drodze do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. W ubiegłym roku, jako jedyna polska firma, przystąpiła do porozumienia New Plastics Economy Global Commitment zainicjowanego przez Fundację Ellen MacArthur, z którą współpracować teraz będzie również Polski Pakt Plastikowy w ramach globalnego programu Plastics Pact network.

Polski Pakt Plastikowy to powstała pod parasolem „Kampanii 17 Celów”, międzysektorowa platforma współpracy firm oraz organizacji branżowych i pozarządowych, zrzeszająca uczestników łańcucha wartości tworzyw sztucznych z obszaru opakowań. Tworzy ją grupa 12 firm: od produkujących opakowania, poprzez firmy wprowadzające produkty w opakowaniach na rynek i sieci handlowe, po recyklerów i organizacje odzysku. Towarzyszy im grono instytucji – organizacji branżowych, pozarządowych i ze świata nauki. Członkowie inicjatywy dążą do zmiany obecnego modelu wykorzystywania sztucznych surowców w opakowaniach na polskim rynku w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Wśród sygnatariuszy Paktu nie mogło zabraknąć LPP, które w codziennej działalności konsekwentnie zmienia swoje procesy w kierunku zrównoważonego rozwoju. Jednym z kroków mającym przybliżyć firmę do tego celu było przystąpienie już w ubiegłym roku do międzynarodowego porozumienia New Plastics Economy Global Commitment zainicjowanego przez Fundację Ellen MacArthur we współpracy z ONZ. Dziś – przyłączając się do Polskiego Paktu Plastikowego – LPP pogłębia swoje zaangażowanie w działania na rzecz racjonalnego zarządzania plastikiem i eliminacji odpadów plastikowych w wymiarze lokalnym.

- Cieszymy się z powstania krajowej inicjatywy na rzecz zamknięcia obiegu tworzyw sztucznych. Wierzymy, że Polski Pakt Plastikowy przyczyni się do stymulacji zrównoważonego rozwoju na krajowym rynku. Zdajemy sobie sprawę, jak w tym procesie ważne jest wsparcie i dzielenie się wiedzą. Dzięki know-how i standardom wypracowanym w ramach działalności międzynarodowej organizacji, polskie przedsiębiorstwa będą mogły dołączyć do globalnej walki z problemem odpadów plastikowych – mówi Anna Miazga, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju LPP.

1

2