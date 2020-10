LPP do stycznia nie musi rozmawiać z galeriami

fot. pixabay - zdjęcie ilustracyjne









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 28 paź 2020 13:11

Czy bardzo prawdopodobny drugi lockdown oznacza powrót do negocjacji czynszowych z galeriami handlowymi? - Do stycznia 2021 r. nie wrócimy do tych rozmów, ponieważ ochroniliśmy się różnymi zapisami dotyczącymi jesieni w niemal tysiącu umów, które podpisaliśmy na nowo - przyznaje Marek Piechocki, prezes LPP.