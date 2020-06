LPP dogadało się z Atrium

Dodano: 15 cze 2020 15:58

Cropp, Reserved, Sinsay, House i Mohito powróciły do Atrium Promenady, ale to nie jedyna dobra wiadomość. Marki należące do sieci LPP wznowiły działalność we wszystkich centrach handlowych Atrium w Warszawie.