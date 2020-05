LPP: Dopuszczamy ryzyko, że nie wszystkie salony zostaną otwarte

- Renegocjujemy nasze umowy na wielu rynkach. Te, które są podpisane na stały czynsz, chcielibyśmy zamienić na czynsz zmienny, zależny od wysokości obrotów - mówi Przemysław Lutkiewicz. - W czasach popandemicznych na pewno czekają nas duże zmiany w podejściu klientów do galerii handlowych czy w nawykach zakupowych. W związku z tym, sprzedaż w sieci stacjonarnej będzie niższa. Nie możemy więc ponosić takich kosztów, jakie były do tej pory, tym bardziej, że są one za wysokie w porównaniu do obecnej sprzedaży.

Jednocześnie firma zamroziła część planów i przeniosła wiele otwarć na 2021 r. - Liczymy na to, że sytuacja się ustabilizuje - mówi wiceprezes LPP. - Naszym celem jest jak najlepsze dostosowanie kosztów czynszów do obecnej sytuacji. Walczymy o przyszłość naszej firmy.

LPP chce jednak optymalnie połączyć dwa kanały dystrybucji. - Przymierzamy się, m.in. do tego, by wysyłać przesyłki do klienta internetowego ze sklepów stacjonarnych - mówi Przemysław Lutkiewicz. - Będziemy rozwijać te marki, które rokują najlepiej, czyli np. Sinsay. Rozwój sklepów będzie jednak bardzo wybiórczy. Będziemy się skupiać na galeriach handlowych, które dają nam warunki i zachęty. Bierzemy pod uwagę również to, że przez szybki rozwój technologii, nowych sklepów będzie coraz mniej, a być może zniknie część już działających.

Jeśli chodzi o koszty personelu, firma drastycznie zmniejszyła wynagrodzenia - średnio o 20 proc. - Wykorzystujemy możliwości, jakie daje nam rząd: tarczę antykryzysową i dofinansowanie, m.in. do postojowego - nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. Wykorzystujemy wsparcie we wszelkich możliwych lokalizacjach i do tej pory udało nam się pozyskać 22 mln zł wsparcia w Polsce i 22,5 mln zł na rynkach zagranicznych. Najbardziej hojne są Niemcy, Wielka Brytania i Czechy, ale w wielu krajach, takich jak Węgry, Ukraina czy Rosja, musimy sobie radzić sami - mówi Przemysław Lutkiewicz.

Firma zmniejszyła również wydatki na kolekcję jesienno-zimową i dotychczas zmniejszyła nakłady inwestycyjne o 700 mln zł.

Pierwszy kwartał uszczuplił finanse LPP

Pandemia wprowadziła bardzo duże zmiany w wynikach finansowych LPP za pierwszy kwartał br. Sprzedaż spadła o jedną trzecią, marża - o ponad sześć punktów procentowych r./r., a koszty - w większości stałe - nie spadają tak szybko. Zostały obniżone tylko o 9 proc., przez co zysk operacyjny, który przed rokiem wyniósł ponad 60 milionów złotych zamienił się w stratę rzędu 260 mln zł - mówi Przemysław Lutkiewicz.

