LPP nie zamierza masowo wychodzić z galerii handlowych

Grupa LPP nie zakończyła jeszcze negocjacji czynszowych z galeriami handlowymi. - Kolejne lockdowny tylko je komplikują. Obie strony wciąż okupują się na swoich stanowiskach. Sądzę, że tylko rząd jako arbiter może je pogodzić, choć zapewne z różnym poziomem zadowolenia. Mimo to, nie mamy planów masowego opuszczania galerii handlowych - zapewnia Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP.

LPP jako duży najemca galerii handlowych ma większą siłę negocjacyjną i coraz lepsze warunki czynszowe jest w stanie sobie wywalczyć.

Wraz z rozwojem rynku i sprzedaży internetowej, moc argumentów galerii handlowych będzie słabła, dając przewagę najemcom - prognozuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes grupy LPP.

LPP zamierza otworzyć w tym roku do 300 nowych sklepów stacjonarnych dla wszystkich marek, głównie w Rosji, na Ukrainie i w Rumunii.

Grupa LPP nie zakończyła i nie wiadomo kiedy zakończy negocjacje czynszowe z galeriami handlowymi.

- Najtrudniejsze jest to, że każdy kolejny lockdown komplikuje te rozmowy. Bardzo długo trwały ustalenia nowych warunków czynszów po pierwszym zamknięciu galerii w marcu i w kwietniu ubiegłego roku. Zakończyły się dopiero w listopadzie, a niektóre nawet na początku grudnia. To pokazuje, jak trudne są to rozmowy - tłumaczy Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes grupy LPP.

Dodaje jednocześnie, że z każdym kolejnym miesiącem sytuacja komplikuje się coraz bardziej i obie strony: zarówno najemcy jak i centra handlowe, okupują się na swoich stanowiskach.

- Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową partnerów, ciężko jest oczekiwać większych ustępstw po obu stronach. W tej chwili widać, że wszyscy czekają na to, co zrobi rząd. Tylko on jako wyższy arbiter jest chyba w stanie pogodzić obie strony, choć pewnie z różnym poziomem zadowolenia - przyznaje Przemysław Lutkiewicz.

Duży najemca może wynegocjować lepszy czynsz

Wiceprezes podkreśla, że wiele zależy od siły przetargowej przeciwników tego sporu.

- Wielkie, międzynarodowe grupy mają większą siłę nacisku i mogą sobie pozwolić na wynegocjowanie z najemcami lepszych warunków. LPP jako duża grupa też ma duże i rosnące siły przetargowe, ponieważ wynajmujemy w każdej galerii handlowej 4 tys. mkw. lub nawet więcej. Zatem jako duży najemca mamy większą siłę negocjacyjną i coraz lepsze warunki jesteśmy w stanie wywalczyć - przyznaje Przemysław Lutkiewicz.

