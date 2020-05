LPP o swojej walce o życie

Musieliśmy w bardzo krótkim czasie uczynić firmę wydajną, czyli zatrzymać i zgromadzić jak najwięcej pieniędzy, żeby spółka miała płynność. W drugim aspekcie zmienialiśmy i adaptowaliśmy organizację do wyzwań, które przyjdą za chwilę – przyznał podczas EEC Online Sławomir Łoboda, wiceprezes zarządu LPP.

LPP w swojej „walce o życie”, czyli zapewnieniu spółce płynności, zatrzymała lub zmieniła wiele procesów.

- Musieliśmy w bardzo krótkim czasie uczynić firmę wydajną, czyli zatrzymać i zgromadzić jak najwięcej pieniędzy, żeby spółka miała płynność. W drugim aspekcie zmienialiśmy i adaptowaliśmy organizację do wyzwań, które przyjdą za chwilę – wylicza Sławomir Łoboda.

Po zamknięciu sklepów firma skierowała wszystkie siły na rozwój sprzedaży internetowej.

- Nasze centrum dystrybucyjne, które służyło do zatowarowania sklepów stacjonarnych musieliśmy przystosować w ciągu zaledwie miesiąca do zupełnie innego modelu zamówień – wyjaśnia wiceprezes LPP.

Podkreśla jednocześnie, że firma jest w trakcie analizy na temat tego jak w przyszłości będą funkcjonowały centra handlowe. To duża niewiadoma.

- Czeka nas bardzo trudny czas i my – przedsiębiorcy musimy przystosować nasze organizacje do nowego modelu funkcjonowania w przyszłości. Nie wiemy jak on będzie wyglądał. Na pewno będzie bardziej oparty o Internet. Musi też zapewnić efektywność, ponieważ bez niej nikt nie przeżyje tego kryzysu – uważa Sławomir Łoboda.

Dodaje, że polscy przedsiębiorcy są kreatywni i mają ogromną zdolność adaptacyjną do bardzo trudnych warunków.

- Będziemy pracować ciężko, jak po upadku komunizmu - po 16 godzin, natomiast potrzebujemy przewidywalności ustawodawczej oraz wsparcia płynnościowego - tłumaczył Sławomir Łoboda, wiceprezes zarządu LPP podczas EEC Online.

