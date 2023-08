W III kwartale br. LPP zamierza uruchomić trzy nowe salony Reserved w Wielkiej Brytanii – pierwszy właśnie rozpoczął działalność w Westfield Stratford City we wschodnim Londynie.

W najbliższych miesiącach Reserved pojawi się także w nowej odsłonie na Oxford Street oraz w centrum handlowym Brent Cross.

Dzięki planowanym lokalizacjom polska oferta modowa dotrze do klientów z różnych części Londynu.

Powierzchnia sprzedażowa LPP na rynku brytyjskim zwiększy się łącznie o blisko 6 tys. mkw.

To stanowi kolejny ważny etap wzmacniania pozycji marki w Europie Zachodniej.

LPP zadebiutowało w Wielkiej Brytanii w 2017 r., otwierając pierwszy salon Reserved przy Oxford Street 252. Wraz z rozpoczęciem sprzedaży na jednej z najbardziej prestiżowych ulic handlowych świata uruchomiono również sklep internetowy marki na rynku brytyjskim. Był to ważny krok w międzynarodowej ekspansji polskiej firmy i element budowania globalnej rozpoznawalności Reserved. Po sześciu latach od tych wydarzeń przyszedł czas na kolejne otwarcia.

- W ostatnich miesiącach przekierowaliśmy uwagę na rynki zachodnie i wykorzystujemy fakt, że nasze marki cieszą się coraz większym uznaniem wśród Europejczyków. Wielka Brytania jest jedną z ważniejszych lokalizacji zarówno pod względem budowania rozpoznawalności brandów, jak i potencjału sprzedażowego, dlatego zdecydowaliśmy się na otwarcie w Londynie aż trzech nowych salonów w odstępie zaledwie kilku tygodni. Równocześnie mamy świadomość wysokiej konkurencji, która sprawia, że klienci brytyjscy są dość wymagający, a my czujemy się gotowi, aby podjąć to wyzwanie. W ostatnich latach wykonaliśmy też bardzo duży postęp jeśli chodzi o wdrażanie strategii omnichannelowej, stawiając na spójne i atrakcyjne doznania zakupowe. Jesteśmy pewni, że dzięki tym osiągnięciom możemy zawalczyć o uznanie Brytyjczyków na większą skalę niż dotychczas – komentuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.

Salon Reserved Westfield Stradford. Fot. Mat. pras.

Z końcem sierpnia br. uruchomiono pierwszy z planowanych salonów Reserved o powierzchni blisko 2 tys. mkw. w Westfield Stratford City we wschodnim Londynie. Otwarte w 2011 r. centrum handlowe klasyfikuje się na pierwszym miejscu pod kątem powierzchni handlowych w Wielkiej Brytanii i jest obecnie najpopularniejszym tego typu obiektem w kraju, przyciągającym rocznie około 50 mln kupujących. Lokalizacja spełnia nie tylko funkcję handlową, jest także miejscem rozrywki i wypoczynku – działają tam trzy hotele, kina i kasyna oraz kilkadziesiąt lokali gastronomicznych. Kolekcje Reserved, w tym również oferta premium polskiego producenta, wzmocniły propozycję modową obiektu handlowego, dołączając do najważniejszych światowych i brytyjskich marek.

W drugiej połowie września LPP planuje jeszcze otwarcia dwóch salonów Reserved w Wielkiej Brytanii – we wschodniej części prestiżowej Oxford Street (będzie to drugi sklep marki na tej ulicy) oraz w centrum handlowym Brent Cross. Obie te lokalizacje miały swój znaczący udział w historii handlu detalicznego w Wielkiej Brytanii. Otwarte w 1976 r. Brent Cross było pierwszym tego typu obiektem w kraju, który zmienił myślenie o handlu i do dzisiaj cieszy się niegasnącą popularnością, obsługując ok. 7 mln klientów z północnego Londynu i Hertfordshire. Z kolei Oxford Street East po otwarciu nowej linii metra Elizabeth Line notuje znaczący wzrost oferty handlowej i gastronomicznej. Dzięki wszystkim trzem nowym lokalizacjom salonów Reserved, rozmieszczonym w różnych częściach Londynu, polski producent odzieży będzie mógł dotrzeć z ofertą do wielomilionowej społeczności mieszkańców brytyjskiej stolicy.

Salon Reserved Westfield Stradford. Fot. Mat. pras.

Analizowane przez nas trendy rynkowe w wielu regionach pokazują, że po zawirowaniach wywołanych pandemią salony stacjonarne znów przyciągają klientów. Dziś są one nie tylko miejscem zakupów, ale przede wszystkim spotkań i rozrywki, czego potwierdzeniem jest popularność naszych nowych lokalizacji w Wielkiej Brytanii. Każde z tych miejsc ma zupełnie inną historię oraz klimat, ale tym, co je łączy jest bardzo wysoki potencjał sprzedażowy, który zamierzamy wykorzystać w realizacji naszych planów ekspansji w Europie Zachodniej – komentuje Przemysław Lutkiewicz.

Rozwój polskiej spółki odzieżowej na zachodzie Europy nie ogranicza się tylko do Wielkiej Brytanii. Po udanym debiucie najmłodszej marki Sinsay we Włoszech na początku br. LPP podjęło decyzję o uruchomieniu kolejnych lokalizacji w tym kraju. Już we wrześniu marka Reserved zadebiutuje w sercu Mediolanu, otwierając pierwszy salon przy prestiżowej Corso Vittorio Emanuele II.

Poza decyzją o zaprezentowaniu oferty Reserved w Westfield Stratford City, a także w kolejnych planowanych lokalizacjach, marka debiutuje również z nowym konceptem salonów zaprojektowanym przez pracownię Studio 1:1. Premierowy design promuje polski charakter, czerpiąc inspiracje z krajobrazu i tradycyjnych materiałów stosowanych w projektowaniu mebli i architektury wnętrz. Zaproponowany układ i sposób ekspozycji produktów ma sprzyjać zwiększeniu estetycznych doznań zakupowych. W nowej aranżacji marka podkreśla otwartość na klienta, umożliwiając mu swobodę przemieszczania i obcowania z kolekcją, stawiając przy tym na neutralne i przyjazne wnętrze.

– Sklepy marki Reserved cechuje dostępność, otwartość i mobilność. Bardzo zależało nam, aby zachować i podkreślić te cechy, tworząc przyjazne i wyciszone wnętrze. Udało się to m.in. dzięki wykorzystaniu światła odbitego, gruboziarnistej strukturze tynku w ciepłym odcieniu bieli, naturalnego drewna oraz rozwiązań architektonicznych zwiększających widoczność produktów. Aby zapewnić dostępność i otwartość marki, w lokalach budowanych w centrach handlowych zrezygnowaliśmy ze szklanych witryn, co w naturalny sposób zaprasza do kontaktu z kolekcją. Nawiązując do polskich korzeni, w elementach uzupełniających ekspozycję odzieży, wprowadziliśmy charakterystyczny materiał jakim jest wiklina, z której ręcznie wykonane zostały elementy dekoracyjne wnętrza sklepu. Dodatkowo inspirując się krajobrazem wykorzystaliśmy rodzimą roślinność – opisują autorzy projektu z pracowni Studio 1:1.

Nowy koncept salonu będzie bardziej energooszczędny – spółka zakłada, że dzięki systemom telemetrii i optymalnemu zarządzaniu oświetleniem zużycie energii na ten cel będzie niższe o 30 proc. Ważnym zadaniem w projektowaniu było również ułatwienie codziennej pracy salonu i jego większa funkcjonalność dla komfortu załogi oraz efektywnej obsługi klienta. Zgodnie z realizowaną strategią sprzedaży omnichannelowej w nowych przestronnych salonach pojawią się udogodnienia dla e-klientów, którzy będą mogli otrzymać swoje zamówienia wprost z magazynu zlokalizowanego w sklepie. Poza kasami obsługującymi regularną sprzedaż, nie zabraknie również tych dedykowanych wyłącznie zwrotom i odbiorom zamówień internetowych.

Planowane otwarcia w Londynie oraz w Mediolanie są częścią realizowanej przez spółkę ekspansji zagranicznej, która obecnie skupia się na Europie Zachodniej i Południowej. Polska firma rodzinna oferuje klientom kolekcje modowe 5 rozpoznawalnych marek: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, których oferta dostępna jest dziś w sprzedaży stacjonarnej i online na blisko 40 rynkach. W realizacji strategii omnichannelowej firma korzysta ze wsparcia wyodrębnionej spółki LPP Logistics, odpowiedzialnej za zarządzanie globalną siecią zaopatrzenia i dystrybucji grupy, która umożliwia polskiemu producentowi skrócenie czasu dostaw, optymalizację zapasów oraz zapewnienie szybkiego i niezawodnego dostarczania produktów do salonów i klientów.

