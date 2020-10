LPP podkręca przyrost sklepów Cropp, House i Sinsay

Jednocześnie LPP chce nadal nasycać sklepami stacjonarnymi te rynki, w których już działa.

- Podtrzymujemy plany rozwoju, choć są one skromne, ponieważ nie będzie spektakularnego wejścia do nowych krajów w przyszłym roku. Mówimy jedynie o Macedonii Północnej - tłumaczy Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.

Off i on robią omni

Na koniec 2020/21 roku salony marki Reserved obecne będą w 25 krajach. Spółka powróci na Białoruś, ale ze sklepami własnymi.

- W ramach tego przyspieszenia wzrośnie planowany capex do ok. 730 mln zł, z czego wydatki na sklepy to ok. 500 mln zł, na biura to 90 mln zł, na logistykę 60 mln zł, a 80 mln zł na obszar IT - wylicza Przemysław Lutkiewicz.

Wiceprezes zapowiedział również przyspieszenie w kanale online.

- Osiągnęliśmy ponad 1 mld zł ze sprzedaży całościowej w pierwszym półroczu tego roku. Liczymy, że w całym roku przekroczymy 2 mld zł - przyznaje Przemysław Lutkiewicz.

Dodaje, że online i offline nawzajem się wspierają. - Jest to najbardziej widoczne w Niemczech, gdzie sprzedaż internetowa się rozwijała najbardziej dynamicznie wokół miast, w których klienci mogli odwiedzić nasze sklepy stacjonarne. Zatem oba te kanały się przenikają, więc mocno stawiamy na omnichannel - opisuje wiceprezes LPP.

Sklep stacjonarny wysyła paczkę

Już dzisiaj 160 sklepów Reserved w Polsce, dzięki technologii RFiD, wysyła paczki z zamówionymi online produktami do domów klientów. Baza tych sklepów będzie systematycznie powiększana.

- Jednocześnie w tych trudnych czasach, gdy sprzedaż online rośnie, my zlikwidowaliśmy nasz dział e-commerce. W wyniku reorganizacji, podzieliliśmy go na brandy i połączyliśmy ze strukturami handlu tradycyjnego. Tak powstały poszczególne działy omnichannelowe. Chcemy wysyłać do klienta jednorodny przekaz marketingowy i produktowy, bez względu na to w jakim kanale robi on zakupy. Dlatego też nasz marketing zmieniliśmy w działy visual communications. Mają zadbać o odpowiednią prezentację naszych kolekcji w mediach społecznościowych - tłumaczy Przemysław Lutkiewicz.

