LPP podliczyła straty

Całkowite przychody LPP w pierwszym kwartale 2020/21 przekroczyły 1,1 mld zł, co oznacza spadek w stosunku do porównywalnego kwartału ub.r. o 35,3 proc.

Pierwszy kwartał przesuniętego roku obrotowego LPP, trwający od 1 lutego do 30 kwietnia, upłynął pod znakiem pandemii. Zamknięcie centrów handlowych w większości krajów, gdzie firma posiada sklepy stacjonarne, zaważyło na wynikach sprzedaży – jej poziom sięgnął nieco ponad 1,1 mld zł i był niższy r/r o 35 proc. To miało też negatywny wpływ na marżę brutto spółki, która wyniosła 48 proc., co oznacza spadek o blisko 7 p.p. r/r. Przy słabszych kwartalnych przychodach grupy i dwucyfrowych ujemnych wynikach w sklepach porównywalnych, firma zanotowała jednocześnie znaczący wzrost wpływów z kanału e- commerce, które w 1Q20/21 wyniosły 384 mln zł i były wyższe aż o 120 proc. r/r. Sprzedaż internetowa w tym okresie stanowiła tym samym już 38 proc. przychodów z Polski oraz prawie 33 proc. przychodów Grupy.

- Z jednej strony, za nami bez wątpienia najtrudniejszy okres w historii firmy, który odbił się na wynikach sprzedaży praktycznie wszystkich naszych marek. Z drugiej, z optymizmem patrzymy na efekty naszych starań w zakresie wsparcia sprzedaży online, która przez wiele tygodni pozostawała dla nas jednym źródłem przychodów. Działania wspierające rozwój tego kanału, jak wdrożenie projektu Fulfillment Center w rozbudowanym w lutym Centrum Dystrybucyjnym w Pruszczu Gdańskim czy zwiększenie tempa migracji naszych marek do chmury przy strategicznej współpracy z Google, zaowocowały w marcu i kwietniu trzycyfrowym wzrostem przychodów r/r. Co ważne, tendencja ta utrzymuje się również po otwarciu sklepów w maju, choć na nieco niższym poziomie. Biorąc pod uwagę, że obecnie nasza sprzedaż stacjonarna nadal stanowi zaledwie 50 proc. przychodów osiągniętych w porównywalnym kwartale ub.r., dobre wyniki kanału online utwierdzają nas w przekonaniu, że plan podwojenia w tym roku przychodów e-commerce do 2 mld złotych jest na dziś bardzo realny – komentuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP.

Polska spółka odzieżowa ocenia, że na popularności zyskują nie tylko same zakupy online. W pierwszym kwartale tego roku w sklepach internetowych marek należących do LPP widoczny był także wyraźny wzrost wizyt poprzez urządzenia mobilne. Stanowiły one w tym okresie aż 80 proc. całego ruchu w sklepach online. Wygenerowały jednocześnie aż 60 proc. przychodów w tym kanale sprzedaży. Pozytywna reakcja klientów na oferowane przez gdańską spółkę rozwiązania i ułatwienia w zakresie dokonywania zakupów zdalnie, skłaniają firmę do dalszego umacniania i rozwoju modelu omnichannel.

1

2