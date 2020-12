LPP powoli wraca do stabilizacji

Odzwierciedleniem utrzymującego się, mimo przywrócenia handlu tradycyjnego, zainteresowania klientów zakupami online jest dynamika sprzedaży internetowej na poziomie 86 proc. r/r. W trzecim kwartale sprzedaż z tego kanału zapewniła spółce wpływy w wysokości blisko 446 mln zł. Sprzedaż online była tym samym odpowiedzialna za 18,2 proc . przychodów Grupy i 19,6 proc. z Polski, która stanowiła ok. 47 proc. całości przychodów w tym kanale. Narastająco, w okresie od lutego do października spółka osiągnęła ponad 5,7 mld zł całkowitej sprzedaży, co stanowi spadek o 11,4 proc. r/r.

- Biorąc pod uwagę utrzymującą się niepewność i nierównomierne przywracanie handlu tradycyjnego w różnych krajach, jesteśmy zadowoleni ze stabilizacji wyników sprzedaży, jakie przyniósł nam trzeci kwartał. Wzrost przychodów na poziomie 5 proc. to dobry sygnał i dowód na to, że odnajdujemy się w nowej rzeczywistości. Przyjęte od początku pandemii założenie, że rok 2020 będzie rokiem przetrwania i utrzymania stabilnej sytuacji firmy, zmobilizowało nas do wprowadzenia zmian i wzmocnienia modelu sprzedaży wielokanałowej, co dziś przynosi efekty – komentuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.

Na stabilizację wyników sprzedaży gdańskiej spółki po dziewięciu miesiącach wpływ miała również trzycyfrowa dynamika e-commerce na poziomie 110 proc. Nie byłoby to jednak możliwe bez podjętych w czasie kryzysu działań i optymalizacji wielu obszarów funkcjonowania firmy, które pozwoliły przetrwać trudne miesiące - Cały czas obserwujemy jak pandemia wpływa na zachowania klientów. Nadal utrzymuje się trend większych spadków traffic’u w salonach stacjonarnych w dużych miastach, a niższych w mniejszych miejscowościach. Mając to na uwadze, tym bardziej widzimy potencjał modelu omnichannel i rosnącego w nim znaczenia e-commerce – mówi Przemysław Lutkiewicz. – Utrzymująca się na wysokim poziomie liczba wejść do sklepów internetowych oraz nowych i powracających klientów, pozwala nam spojrzeć na postawiony wcześniej cel 2 mld zł z e-commerce na koniec roku z realnym optymizmem – dodaje.

Mimo utrzymującej się trudnej sytuacji na wszystkich rynkach, trzeci kwartał 2020/2021 był w LPP kolejnym, w którym przychody z zagranicy były wyższe od krajowych. W okresie od sierpnia do października stanowiły one już nieco ponad 56 proc. całkowitej sprzedaży. Na 14 proc. r/r wzrost sprzedaży w Europie miały wpływ dobre wyniki odnotowane w krajach bałtyckich i na Bałkanach oraz w Rumunii. Z kolei późniejsze przywrócenie funkcjonowania centrów handlowych w Rosji, na Ukrainie i w Kazachstanie oraz ponowne wejście na Białoruś z własną siecią sklepów, przyniosło Grupie wzrost sprzedaży w tym regionie o 6 proc. r/r.