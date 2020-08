LPP pozwoli zapłacić później za zakupy przez Internet

Okres pandemii znacząco zmienił obraz branży handlu detalicznego, w tym zwyczaje klientów, którzy coraz chętniej wybierają zakupy w kanale e-commerce. Do tej formy przekonali się również ci, którzy dotąd nie mieli w zwyczaju korzystania z oferty modowej w sieci. Wraz ze zmianą rynku, LPP przyspieszyło diametralnie swoje działania na rzecz rozwoju e-commerce. Jednym z nich było podjęcie decyzji przez spółkę o wprowadzeniu w sklepach internetowych wszystkich jej marek w Polsce nowej usługi „Kup teraz, zapłać później z PayPo”.

Dzięki temu rozwiązaniu polscy klienci LPP mają możliwość dokonania zakupów internetowych z opcją uiszczenia za nie płatności nawet do 30 dni po transakcji. Tym samym kupujący zyskują możliwość sprawdzenia swojego zamówienia jeszcze przed zapłatą. W przypadku zwrotu zakupionych towarów przed upływem terminu płatności, transakcja zostaje automatycznie anulowana bez ponoszenia przez klienta jakichkolwiek płatności z tego tytułu.



- Z myślą o naszych klientach w LPP od wielu lat rozwijamy sprzedaż internetową naszych marek inwestując w nowe technologie i rozwiązania ułatwiające zarządzanie tym kanałem oraz zwiększające komfort zakupów. Jak pokazują nasze doświadczenia z innych rynków, odroczone płatności są coraz chętniej wybierane przez osoby korzystające z oferty e-sklepów, dlatego wprowadzenie tej formy rozliczania na polskim rynku było tylko kwestią czasu - wyjaśnia Dawid Telepski, e-commerce operations manager LPP.

Kluczowym dla polskiego producenta odzieży było znalezienie partnera, który nie tylko zapewni spółce zaplecze techniczne, ale będzie również otwarty na indywidualne podejście do potrzeb LPP.



- Wybór firmy PayPo, najbardziej rozpoznawalnej marki jeśli chodzi o płatności odroczone w Polsce, na dostawcę tego rozwiązania nie był przypadkowy. Dzięki elastycznemu podejściu PayPo do naszych oczekiwań, cały proces wdrożenia i integracji z systemem obsługi sklepów internetowych marek należących do LPP przebiegł bardzo sprawnie, co w obecnej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, było dla nas szczególnie ważne - dodaje Dawid Telepski.

Firma PayPo jest w Polsce liderem na rynku odroczonych płatności w Internecie. Dotąd nawiązała współpracę z ponad 1 tys. sklepów internetowych w kraju, w tym z ponad 100 działających w obszarze fashion.

1

2