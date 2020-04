LPP przeznaczyło 5,4 mln zł na walkę z wirusem

W miarę rozwoju sytuacji epidemiologicznej w Polsce, wzrasta zapotrzebowanie na środki ochrony osobistej. Do LPP kierowane są z różnych instytucji kolejne prośby o wsparcie, dlatego gdańska spółka postanowiła znacznie rozszerzyć zakres swej pomocy dla najbardziej potrzebujących. Spółka wspiera nie tylko szpitale zakaźne i specjalistyczne, ale także pogotowia ratunkowe, domy pomocy społecznej, fundacje, centra medyczne, przychodnie specjalistyczne czy powiatowe centra zdrowia. Lista beneficjentów cały czas się powiększa.

Dotychczas już ponad 355 tys. sztuk maseczek ochronnych trafiło do ponad 130 placówek głównie na Pomorzu i w Małopolsce. Co czwartą z nich gdańska firma przekazała do szpitali

w innych regionach kraju. Do Polski dotarł właśnie kontyngent kolejnych 700 tys. dodatkowych masek. Tym samym zakres pomocy w ramach akcji #LPPpomaga to obecnie już ponad milion sztuk masek ochronnych, których wartość rynkowa wynosi 5,4 mln złotych. Dzięki temu, tak potrzebne dziś wsparcie, dotrze nawet do 300 placówek medycznych zlokalizowanych w całej Polsce.

- Zgłaszają się do nas już nie tylko szpitale, ale także ośrodki opiekuńcze czy placówki społeczne. Trudno jest w tej sytuacji komukolwiek odmawiać pomocy. Projektem zarządza kilkuosobowy zespół, który koordynuje proces dystrybucji masek ochronnych, a koledzy z działu administracji każdego dnia rozwożą nawet do 25 tysięcy masek pod wskazane adresy. Duch wsparcia istniał w nas od zawsze, dlatego cieszę się i jestem dumny z moich ludzi, którzy w obliczu obecnych wyzwań pokazuje swą siłę i ogromne zaangażowanie – komentuje Marek Piechocki, prezes i założyciel LPP.

- Biorąc pod uwagę zakłócenia występujące obecnie w łańcuchu dostaw oraz znaczenie towaru, którego importu się podjęliśmy, wyzwaniem była organizacja logistyki. Dzięki wieloletnim doświadczeniom i kontaktom handlowym, udało się szybko zorganizować transport kontyngentu do Polski. - Ważne było, aby wysyłka z Azji została zrealizowana bez zakłóceń, a dostawa dotarła do nas sprawnie i szybko. Po przeanalizowaniu różnych możliwych opcji transportu, zdecydowaliśmy ostatecznie, że dostawę tak dużej partii, tj. 700 tysięcy sztuk maseczek, zorganizujemy koleją. Mamy tu spore doświadczenie, bo regularnie organizujemy wysyłki z Chin do Polski w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Maski pokonały drogę ponad 11 000 km, a sam proces dostawy z chińskiego Xian do naszego Centrum Dystrybucyjnego zajął 16 dni – wyjaśnia Sebastian Sołtys, dyrektor logistyki LPP.