LPP przygotowane na powrót lockdownu

"W ostatnich miesiącach wykonaliśmy dużo pracy w obszarze usprawniania sprzedaży internetowej, procesów logistycznych czy obsługi klienta" - powiedział PAP Biznes wiceprezes LPP Przemysław Lutkiewicz.



Jak podał, spółka zdecydowała się m.in. na przebudowę Centrum Dystrybucyjnego w Pruszczu Gdańskim.



"Niemal z dnia na dzień przemodelowaliśmy je z magazynu centralnego LPP, dedykowanego hurtowej wysyłce towarów do salonów, na magazyn przystosowany także do obsługi pojedynczych paczek dla klientów e-commerce. Wprowadziliśmy też optymalizację ścieżek kompletacji zamówień internetowych w oparciu o sztuczną inteligencję, zaimplementowaliśmy nowoczesnego chat bota do obsługi wzmożonej liczby zapytań wpływających do Biura Obsługi Klienta i wiele innych rozwiązań. Poza tym dostosowaliśmy naszą strukturę organizacyjną, aby jeszcze lepiej wpisywała się w koncepcję omnichannelowego modelu sprzedaży. Powyższe zmiany wprowadziliśmy w celu przygotowania się także do najczarniejszego ze scenariuszy na jesień – powtórnego lockdownu" - powiedział Lutkiewicz.



"O ile jesteśmy przygotowani na dynamiczny przyrost sprzedaży w naszym kanale e-commerce, co obserwowaliśmy w pierwszych miesiącach epidemii, o tyle dopiero kolejne tygodnie pokażą wpływ nowych obostrzeń na naszą sprzedaż" - dodał.



W jego ocenie na ten moment trudno oszacować, jak i w jakiej skali obowiązujące zasady będą wpływać na zachowania klientów.



"Niemniej jednak przypomnę, że sprzedaż w Polsce od pewnego czasu generuje mniej niż połowę naszych przychodów. Większość stanowi jednak sprzedaż zagraniczna, która dla przykładu na rynku rosyjskim i ukraińskim jest obecnie wyższa w stosunku do ubiegłego roku" - powiedział Lutkiewicz.



"Dywersyfikacja działalności na różnych rynkach, a zwłaszcza nasza silna obecność na rynkach wschodnich, które według naszej wiedzy nie planują lockdownu, to dobry prognostyk" - dodał wiceprezes LPP.

