LPP przystąpiło do globalnej inicjatywy Zero Discharge of Hazardous Chemicals

Urządzenie do mieszania farb. Fot. Mat. prasowe









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 05 sie 2020 10:40

LPP, właściciel Reserved, Mohito, House, Sinsay i Cropp, jako pierwsza polska firma przystąpiła do międzynarodowej inicjatywy, której celem jest globalne ograniczanie negatywnego wpływu branży odzieżowej na środowisko naturalne. Polski producent odzieży od 5 sierpnia br. stał się tzw. Przyjacielem Porozumienia Zero Discharge of Hazardous Chemicals. To kolejne działanie firmy w kierunku zrównoważonego rozwoju w ramach zapisów strategii „For People For Our Planet” na lata 2020-2025.