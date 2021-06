LPP rozpoczęło współpracę z międzynarodową organizacją Canopy na rzecz ochrony lasów

W ramach współpracy z Canopy spółka będzie dalej pracować nad wdrażaniem najlepszych praktyk gospodarki obiegu zamkniętego oraz poprawiać jakość środowiskową opakowań i papieru.

Przystępując do międzynarodowej inicjatywy polska firma odzieżowa zobowiązała się m.in. do wspierania idei ochrony lasów zarówno w zakresie prowadzonej przez nią polityki opakowaniowej, jak i użytkowania materiałów pochodzenia celulozowego bardziej przyjaznych środowisku.

Canopy jako organizacja non-profit od ponad 20 lat zajmuje się ochroną zagrożonych lasów współpracując z ponad 750 największymi firmami korzystającymi z surowców leśnych oraz dostawcami produktów z nich wytwarzanych. Angażuje się w działania wśród firm poligraficznych, producentów opakowań czy wiodących marek odzieżowych i projektantów mody. Pomaga kształtować ich praktyki zakupowe i tworzyć trwałe rozwiązania służące zrównoważeniu łańcucha dostaw w odniesieniu do zakupów papieru, opakowań i tkanin z masy celulozowej. Podejmując te starania dąży do zachowania do 2030 roku 30–50 proc. pierwotnych i zagrożonych lasów na świecie. Jednocześnie pomaga w ten sposób chronić zdrowie ludzi, różnorodność biologiczną, systemy słodkowodne oraz stabilizować klimat. Spółka LPP rozpoczynając od czerwca br. współpracę z Canopy, jako pierwsza polska firma, również przyłączyła się do tych działań.

- Podjęta współpraca jest dla nas jednym z elementów realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, w której od dawna kluczowe miejsce zajmują kwestie środowiskowe dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego - eliminacja plastiku i odpowiedzialne zarządzanie opakowaniami, czy korzystanie z tkanin bardziej przyjaznych środowisku. Współpraca z Canopy wpisuje się więc w nasze plany i będzie wsparciem szczególnie w procesie odejścia od tworzyw sztucznych jednorazowego użytku oraz poszukiwania dla nich zamienników. Rozumiemy, że może się to wiązać ze wzrostem zapotrzebowania na produkty leśne, dlatego zależy nam na takim podejściu do zakupu masy włóknistej, papieru, opakowań i tkanin, by jednocześnie chronić lasy pierwotne i zagrożone – mówi Dorota Jankowska–Tomków, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju i zakupów LPP.

1

2

3