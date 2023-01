Prowadzona przez gdańską spółkę od połowy 2018 r. akcja zbiórki używanej odzieży zwiększa swój zasięg, obejmując już wszystkie salony marek LPP w Polsce.

Ubrania z dowolną metką można obecnie oddać w każdym z blisko tysiąca sklepów Reserved, Mohito, Cropp, House i Sinsay w kraju.

Odzież w dobrym stanie jest przekazywana osobom w kryzysie bezdomności.

Pozostałe ubrania, zgodnie z ideą mody cyrkularnej, trafią do przetworzenia stając się w przyszłości surowcem do produkcji przędzy zgodnie z ideą textile-to-textile.

Spółka LPP rozpoczęła zbiórkę używanej odzieży w połowie 2018 roku, by nadając jej drugie życie ograniczać ilość odpadów tekstylnych i jednocześnie wspierać osoby potrzebujące. Początkowo akcja była prowadzona w ok. 20 wybranych salonach flagowej marki Reserved, a już po roku – w odpowiedzi na duże zainteresowanie wśród klientów, firma rozszerzyła inicjatywę o sklepy House i Mohito. Na koniec 2019 roku zbiórka była prowadzona w ok. 50 lokalizacjach w większości dużych miast na terenie całego kraju. W ciągu ponad 4 lat trwania akcji LPP zebrało przeszło 12 ton ubrań, które za pośrednictwem Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta trafiły do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Zbiórkę używanej odzieży i nadawanie jej w ten sposób drugiego życia traktujemy jako istotny element pozwalający nam rozwijać się w sposób zrównoważony i zgodny z zasadami odpowiedzialności społecznej. Rozszerzając akcję na wszystkie salony w Polsce, w każdej z naszych 5 marek, będziemy mogli działać z większą skutecznością w obu sferach – środowiskowej i społecznej. Zamierzamy też rozszerzyć akcję na pozostałe rynki, gdzie zbiórki mają ruszyć do końca 2023 roku i już poszukujemy tam odpowiednich partnerów, którzy nam to umożliwią – mówi Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. zakupów i ESG w LPP.

Obecnie, w ramach zbiórki ubrania dowolnej marki można przynieść do każdego z niemal tysiąca sklepów LPP w Polsce, zostawiając je w specjalnie oznaczonych pojemnikach lub oddając bezpośrednio sprzedawcy. Ważne, by rzeczy były w dobrym stanie, pozwalającym na ich ponowne użycie. Co istotne, nawet jeśli część ubrań okaże się nieodpowiednia do przekazania potrzebującym, firma planuje ich ponowne wykorzystywanie. Sortowane i dzielone na wykonane z bawełny oraz poliestru ubrania, w zamyśle polskiego producenta mają być w przyszłości przekazywane do ponownego przetworzenia w technologii textile to textile. Już w 2022 roku firma nawiązała współpracę z polskim start-upem Use Waste, który na zlecenie spółki zajmuje się opracowaniem innowacyjnej technologii produkcji przędzy z odpadów tekstylnych. Firma planuje w tym zakresie kolejne współprace, które w następnych latach mają za zadanie przybliżyć LPP do realizacji bardzo ważnego dla branży aspektu działań prośrodowiskowych, jakim jest realne ograniczenie ilości odpadów odzieżowych.

Dzięki współpracy z takimi firmami jak Use Waste możemy już nie tylko działać w kierunku wydłużania życia odzieży, by ta jak najpóźniej stawała się odpadem, ale postępować zgodnie z modelem gospodarki obiegu zamkniętego, gdzie niedawne śmieci dziś ponownie traktowane są jak zasoby. Jako producent odzieży obecny na rynku już 30 lat mamy świadomość, że w obliczu obecnych wyzwań klimatycznych nasza rola nie kończy się na dostarczaniu klientom odzieży i akcesoriów. Zachęcając ich do przekazywania niepotrzebnych ubrań, chcemy jednocześnie zrobić krok dalej na drodze do realizacji idei mody cyrkularnej – mówi Dorota Jankowska-Tomków.

Prowadzona na szeroką skalę akcja zbiórek odzieży jednocześnie oznacza rosnące zapotrzebowanie na obsługę procesu segregacji. To z kolei stworzyło kolejne pole do współpracy spółki z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta (Koło Gdańskie), tym razem w ramach projektu „Sortownia”. Inicjatywa realizowana od 2022 r. w Centrum Integracji Społecznej w Gdyni pozwoliła na stworzenie dla podopiecznych organizacji stanowisk pracy przy sortowaniu odzieży pochodzącej ze zbiórek.

Wraz ze wzrostem zasięgu zbiórki na wszystkie salony w całym kraju wyzwaniem stała się ilość ubrań do posegregowania. Stąd pojawił się pomysł na współpracę w ramach projektu „Sortownia”. Ta wielowymiarowa inicjatywa, łącząca aktywizację społeczną i zawodową, umożliwia osobom zagrożonym wykluczeniem powrót na rynek pracy. W ten sposób, dzięki rozszerzeniu zbiórki odzieży, rozwijamy też spektrum naszych innych działań, odpowiadając na aktualne potrzeby zarówno w sferze środowiskowej, jak i społecznej – mówi Patrycja Zbytniewska, prezes zarządu Fundacji LPP.

