LPP wdroży działania naprawcze w spółce LPP Deutschland

Sąd w Hamburgu wyraził zgodę na wdrożenie działań naprawczych w formie prawnej procedury ochrony tej spółki przed wierzycielami.

Jak czytamy w komunikacie, działania te mają na celu poprawę sytuacji i restrukturyzację naprawczą spółki LPP Deutschland GmbH prowadzącej sprzedaż towarów Grupy Kapitałowej LPP SA na terytorium Niemiec.

Spółka prowadzi 19 sklepów stacjonarnych w Niemczech, zatrudnia ok 500 osób i stanowi szósty co do wielkości rynek sprzedaży dla Grupy Kapitałowej LPP SA.

W roku 2019 LPP Deutschland GmbH osiągnęła ok 350 mln zł przychodów ze sprzedaży. Jak podało LPP, na sytuację spółki zależnej wpływ wywarły negatywne skutki pandemii COVID-19, z czym wiązało się zamknięcie salonów sprzedaży na terytorium Niemiec, jak również spadek sprzedaży po ich otwarciu.

"Głównym celem spółki zależnej LPP Deutschland GmbH w ramach postępowania jest wynegocjowanie z wynajmującymi nowych warunków umów, na podstawie których spółka korzysta z lokali handlowych, a poprzez to zapewnienie rentowności prowadzonej przez nią działalności. W ramach powyższej procedury LPP Deutschland GmbH będzie przez trzy miesiące objęta procedurą ochronną przed wierzycielami, działalność będzie prowadzić pod nadzorem osób wyznaczonych przez sąd w Hamburgu, przy czym dotychczasowy organ zarządzający zachowa swoje funkcje. W tym okresie spółka zachowa zarząd swoim majątkiem, przy czym będzie podlegała nadzorowi administratora ustanowionego przez sąd oraz będzie wspierana przez zewnętrznego managera restrukturyzacyjnego. Powołana zostanie również rada wierzycieli reprezentująca wierzycieli w relacji do spółki i administratora. Spółka LPP Deutschland GmbH będzie w tym okresie chroniona przed potencjalnymi czynnościami egzekucyjnymi wierzycieli.

Jeżeli w okresie trzech miesięcy spółka niemiecka doprowadzi do zmiany warunków umów będzie mogła przywrócić działalność w dotychczasowej formie. W przypadku nieosiągnięcia tego celu niezbędna może się okazać konieczność wdrożenia dalszych procedur restrukturyzacyjnych właściwych wg prawa niemieckiego, w tym zwłaszcza właściwego wg prawa niemieckiego postępowania insolwencyjnego" - czytamy dalej.

LPP zarządza pięcioma markami: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay.

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient