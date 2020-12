LPP: wezwanie fundacji Semper Simul i cena akcji zgodne z interesem spółki

Przypomnijmy, dwóch największych akcjonariuszy LPP - Fundacja Semper Simul oraz Fundacja Sky, podjęło w październiku br. decyzję o zamianie pomiędzy tymi podmiotami akcji zwykłych na uprzywilejowane. Zdaniem zarządu spółki to rozwiązanie jest kolejnym etapem w kierunku zabezpieczenia sukcesji polskiego producenta odzieży. 20 listopada Semper Simul Foundation ogłosiła wezwanie, które, według zarządu LPP, jest zgodne z interesem spółki.

"Semper Simul Foundation przekroczył próg 33 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - podało LPP. "W konsekwencji Wzywający jest zobligowany: albo do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, albo zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów. W tym stanie prawnym Wzywający ogłosił Wezwanie. Wskazał przy tym, iż jego zamiarem jest zwiększenie udziału w Spółce (bezpośrednio i pośrednio wraz podmiotami zależnymi) do 66,00% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 40,30% udziału w kapitale zakładowym Spółki."

"Wzywający jest fundacją prywatną, której celem jest zabezpieczenie długoterminowej ciągłości nadzoru właścicielskiego i zachowanie całego posiadanego pakietu akcji Spółki w ramach majątku fundacji (jednego podmiotu eliminującego ryzyko zbywania częściowego akcji przez przyszłych właścicieli). Ma to pozwolić na zapewnienie długotrwałej wielopokoleniowej roli Fundacji w Spółce jako inwestora oraz zapewnienie dalszego rozwoju Spółki, wzmocnienie jej pozycji konkurencyjnej na rynku i realizację jej strategii" - podało LPP. "W ocenie Zarządu wyrażane wcześniej strategiczne plany Wzywającego odnośnie woli zabezpieczenia długoterminowej ciągłości nadzoru właścicielskiego, zachowania posiadanego pakietu akcji Spółki oraz zapewnienia ciągłego rozwoju Spółki, wskazują na zamiar Wzywającego dotyczący zbudowania długotrwałej wielopokoleniowej pozycji Spółki, wzmocnienia jej pozycji konkurencyjnej na rynku w oparciu o stabilny oraz zainteresowany długoterminowymi wynikami akcjonariat Spółki oraz zapewnienie jej długotrwałego i niezakłóconego rozwoju. Stąd też Zarząd spodziewa się kontynuacji działalności Spółki w bliskiej przyszłości w zasadniczo niezmienionej formule" .