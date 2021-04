LPP wprowadza elektroniczną metkę do Mohito, Cropp oraz House

Wprowadzenie elektronicznej metki do marek Mohito, Cropp oraz House będzie zrealizowane ponad 5-krotnie szybciej, niż we flagowej marce Reserved.

LPP przyspiesza wdrożenie technologii RFID w kolejnych markach.

Plany uwzględniają także wykorzystanie soft tagów, które pozwolą na osiągnięcie 100 proc. widoczności całej oferty.

To kolejny etap rozwoju polskiego producenta odzieży w ramach strategii omnichannel.

Nowa rzeczywistość handlowa wywołana pandemią Covid-19, była dla LPP impulsem, który znacząco przyspieszył projekty wspierające sprzedaż wielokanałową. Tym, co procentowało w okresie zamknięcia sklepów tradycyjnych i gwałtownych wzrostów sprzedaży internetowej były inwestycje w obszar fashion-tech i wdrożenie systemu RFID, czyli technologii elektronicznych metek. To właśnie to rozwiązanie wspierało efektywność sprzedaży flagowej marki Reserved w kryzysowym momencie. Biorąc pod uwagę kluczowe znaczenie tej technologii w procesie integracji kanałów sprzedaży, gdańska spółka zdecydowała o szybszym wdrożeniu elektronicznych metek do Mohito, Cropp i House.

Dzięki elektronicznej metce, gdańska spółka w czasie rzeczywistym śledzi dostępność towaru, co pozwala lepiej kontrolować jego przepływ m.in. między magazynami a salonami, a w efekcie szybciej i dokładniej odpowiadać na potrzeby klienta. – Pierwsza fala pandemii pokazała nam, że musimy być gotowi na różne scenariusze. W marcu ub.r. wraz z zamknięciem z dnia na dzień niemal wszystkich sklepów stacjonarnych, musieliśmy szybko zaadaptować się do nowej sytuacji. Dzięki wykorzystaniu technologii RFID w Reserved, salony stacjonarne zaczęły pełnić funkcję minimagazynów obsługujących zamówienia online. W efekcie szybciej przetwarzaliśmy zamówienia składane przez sklep internetowy – wyjaśnia Alexander Yashin, ekspert ds. RFID w LPP. – Sukces jaki osiągnęliśmy dzięki integralnemu podejściu do naszej sprzedaży we flagowej marce, był dla nas kluczowym czynnikiem, który utwierdził nas w podążaniu tą ścieżką w kolejnych brandach. Wiedzieliśmy, że nie mamy czasu do stracenia i musimy przyspieszyć prace nad wdrożeniem RFID do kolejnych marek – dodaje.

Pierwsza implementacja RFID w marce Reserved była najszybszym wdrożeniem tej technologii na świecie. Dzięki nauce wyciągniętej z tego doświadczenia, drugie podejście spółka zrealizuje jeszcze szybciej. - W Reserved w ciągu 12 miesięcy wprowadziliśmy RFID w 270 salonach.

