LPP wspiera w walce z koronawirusem

W związku z rosnącym zagrożeniem epidemicznym w kraju, spółka LPP podjęła pierwsze działania mające wesprzeć osoby znajdujące się w potrzebie. W pierwszej linii pomoc kierowana jest do potrzebujących i placówek medycznych z Pomorza i Małopolski. Biorąc pod uwagę palące potrzeby naszej służby zdrowia, pomorska spółka podjęła decyzję o przekazaniu 1 mln zł na zakup maseczek ochronnych dla szpitali zakaźnych. Pierwsza partia 3300 szt. maseczek trafiła już do jednoimiennego szpitala w Gdańsku, gdzie znajdują się osoby zarażone koronawirusem z regionu pomorskiego. Dzięki współpracy z partnerami z Chin, kolejne partie powinny dotrzeć już w przyszłym tygodniu. Firma nie wyklucza również dalszej pomocy w tym zakresie. LPP jest również w kontakcie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, celem wsparcia rządu w zakupie środków ochronnych dla służby zdrowia takich jak kombinezony, termometry, maski czy środki do dezynfekcji. Ponadto, pomorska spółka przeznaczy także 10% z obrotu swojej najnowszej kolekcji Joygful #Eco Aware, flagowej marki Reserved, na pomoc szpitalom zakaźnym w Gdańsku i Krakowie.

Dynamicznie rosnące zapotrzebowanie, skłoniły do szybkiej reakcji i powołania w firmie wewnętrznego zespołu odpowiedzialnego za szycie bawełnianych maseczek dla kolejnych potrzebujących. Pierwsza partia 300 sztuk bawełnianych maseczek trafiła wczoraj do niemedycznego personelu z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W akcji uczestniczą również marki House i Mohito szyjąc te same środki ochrony dla personelu Szpitala w Prokocimiu. Dodatkowo, spółka nawiązała współpracę z organizatorami trójmiejskiej akcji: #ngosySZYJĄMASKI3city, organizowanej przez Fundację Nielada Historia, która zrzesza organizacje pozarządowe, osoby prywatne i firmy celem uszycia kolejnych partii maseczek ochronnych. W efekcie, Fundacja dwa razy w tygodniu odbiera od lokalnych zaangażowanych kolejne partie maseczek ochronnych, przekazując potrzebującym placówkom medycznym, domom seniora i innym zgłaszającym zapotrzebowanie. Ponadto, do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie dodatkowo trafi wkrótce 30 termometrów.

Poza wsparciem pracowników służby zdrowia, którzy każdego dnia dokładają wszelkich starań, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się i leczeniu COVID-19, spółka ma również świadomość wpływu sytuacji na całej społeczeństwo. Odpowiada również na palące potrzeby osób, u których trudna sytuacja również odznacza swoje piętno. Tym samym zaprzyjaźnione ze spółką domy dla dzieci w Gdańsku i Krakowie otrzymają komputery do nauki zdalnej, dzięki czemu będą mogły nieprzerwanie kontynuować edukację. Ponadto, w trosce o bezpieczeństwo najstarszych mieszkańców Dolnego Miasta, spółka kupuje również obiady, które w ramach indywidualnej akcji wolontariackiej trafiają do osób znajdujących się pod opieką domu seniora na Dolnym Mieście w Gdańsku.

Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do akcji #ngosySZYJĄMASKI3city, zachęcamy do odwiedzenia strony: https://www.nieladafundacja.org/szyjemy-maseczki i kontaktu z organizatorem.