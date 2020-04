LPP wspiera walkę z koronawirusem. Do potrzebujących trafią maseczki za ponad milion zł

01 kwi 2020

Spółka odzieżowa LPP, w ramach wsparcia szpitali, przekazała już 100 tysięcy maseczek ochronnych. Pierwsza partia trafiła do 40 ośrodków ochrony zdrowia. Pomoc kierowana jest już nie tylko do placówek z Pomorza i Małopolski, dociera również do innych regionów w kraju. W sumie do potrzebujących trafią maseczki ochronne o wartości ponad miliona złotych.