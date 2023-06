W związku z rezygnacją Magdaleny Sekuły z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej i zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej poniżej ustawowego minimum, Rada Nadzorcza powołała Jagodę Piechocką do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

LPP poinformowało w komunikacie, że związku z rezygnacją Magdaleny Sekuły z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej i zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej poniżej ustawowego minimum, Rada Nadzorcza, w dniu 2.06.2023 r., w drodze kooptacji, powołała Jagodę Piechocką do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Kooptacja Jagody Piechockiej będzie poddana zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Jagoda Piechocka jest absolwentką Politechniki Warszawskiej oraz HEC Paris w Paryżu. Doświadczenie zdobywała w branży IT m.in. jako analityk biznesowy w HURO Sp. z o. o. oraz młodszy konsultant w IT.integro na przestrzeni lat 2018-2020. Od września 2021 r. do chwili obecnej zatrudniona jest na stanowisku IT Product Manager przez Procter & Gamble, zarządzając globalnymi projektami IT.

Dodatkowo, pełni także funkcję prezesa zarządu spółki AMA Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, która prowadzi działalność doradczą oraz inwestycyjną w zakresie nieruchomości, a także wiceprezesa zarządu spółek Family Investments sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie oraz Family Investments 2 sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, które prowadzą działalność inwestycyjną na rynku nieruchomości i usług hotelowych.

