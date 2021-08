LPP zaoszczędziła 300 ton plastiku

Zmiana podwójnego opakowania towarów wysyłanych w sprzedaży internetowej, z kartonu i folii, na wyłącznie kartonowe, przyniosła w ub.r. oszczędności w zużyciu 300 ton plastiku. Do produkcji tzw. foliopaków w LPP używa się głównie surowca z recyklingu.

LPP dostosowuje wymiary opakowań do standardowych towarów. W ten sposób ogranicza zużycie zbędnych wypełniaczy oraz lepiej wykorzystuje pojemność środków transportu, pośrednio ograniczając emisje CO2.

Duże korzyści środowiskowe przynosi powtórne wykorzystanie opakowań, zarówno w e-handlu, jak i tych zbiorczych. Odzyskując 40 proc. kartonów, tylko w I połowie br. znany polski eksporter mógł zrezygnować z zakupu nowych 900 tys. sztuk opakowań, do produkcji których trzeba by było wyciąć 17 tys. drzew.

Polski producent odzieży zdecydowanie stawia na rozwój zrównoważony. A przy dużej skali wykorzystania kartonów i innych rodzajów opakowań, zmiany w organizacji ich obrotem – w tym powtórne ich użycie – przyczyniają się do ograniczenia zużycia surowców podstawowych, jakim jest celuloza, a co za tym idzie drewno. W ten sposób spółka zmniejsza zarazem emisję CO2 w łańcuchu dostaw.

LPP, jako globalna organizacja, współpracuje z ponad tysiącem fabryk odzieży w wielu krajach świata. Posiada setki sklepów stacjonarnych i internetowych na blisko 40 rynkach. To powoduje, że obszar logistyki odgrywa tak ważną rolę w działalności firmy. Od kilku już lat spółka szuka usprawnień w tej sferze. Wdrożenie takich rozwiązań sprzyja też realizacji powszechnego wyzwania, przed jakim stoi gospodarka – zmniejszania śladu węglowego.

Opakowania z recyklingu

– Od kilku lat systematycznie zmieniamy nasze opakowania wysyłkowe w sprzedaży internetowej – mówi Adam Gromadzki, specjalista ds. zakupu opakowań logistycznych LPP. – Od opakowania podwójnego, tj. kartonu z plastikowym wypełniaczem zapakowanym dodatkowo w foliową torbę, przeszliśmy w markach Reserved i Mohito, gdzie skala sprzedaży internetowej jest największa, do opakowania wyłącznie kartonowego. Sztuczne wypełniacze zamieniliśmy z kolei na papierowe, wykonane z makulatury.



Tylko w ub.r. grupa "zaoszczędziła" w ten sposób 300 ton plastiku. Od początku projektu to już 570 ton tworzywa, które nie musiało być zużyte i które nie weszło do obiegu i nie stało się odpadem.



W pozostałych trzech markach zarządzanych przez spółkę zamówienia są wysyłane w foliopakach, ale co istotne – folia do ich produkcji pochodzi w 80 proc. z recyklingu. To surowiec powstający z odpadów plastikowych.