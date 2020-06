Lublin Plaza się rozkręca. Bezpieczne zakupy, strefa restauracyjna i fitness

W Lublin Plaza ponownie został otwarty klub fitness CityFit. Na terenie klubu, jak i całej galerii obowiązują nadal wszystkie zasady higieny. Lublin Plaza przygotowała też coś specjalnego dla najmłodszych – Czystozaura, czyli bezdotykową stację do dezynfekcji rąk dla dzieci. Klienci galerii mogą bezpiecznie korzystać również ze strefy restauracyjnej, jak i odwiedzić sklepy swoich ulubionych marek, m.in. Reserved, Sinsay, Mohito, Cropp, House, TkMaxx czy CCC.

Na terenie całej galerii nadal należy zakrywać nos i usta oraz przestrzegać zasad higieny. Serwis sprzątający regularnie czyści i dezynfekuje newralgiczne miejsca. Przy wszystkich wejściach do centrum znajdują się również dozowniki do dezynfekcji rąk. Aby przestrzeganie zasad higieny wśród najmłodszych stało się przyjemnością, w centrum Lublin Plaza umieszczono przypominającą dinozaura stację z płynem dezynfekującym. Czystozaur czeka na najmłodszych klientów na parterze oraz na drugim piętrze galerii.

Lublin Plaza zapewnia nie tylko bezpieczne zakupy, ale także komfort korzystania z oferty gastronomicznej. W punktach gastronomicznych na terenie galerii zachowana jest odpowiednia odległość między stolikami, a ich powierzchnie są dezynfekowane po każdym gościu. Pracownicy oraz obsługa stosują wszelkie wytyczne zapewniające bezpieczeństwo i higienę.

Od 6 czerwca, klienci mogą ponownie korzystać z klubu fitness CityFit w Lublin Plaza. W obecnej sytuacji działa on w specjalnym reżimie sanitarnym – obowiązuje zachowanie dwumetrowego dystansu oraz limit osób na określoną powierzchnię. Na terenie klubu przeprowadzana jest też obowiązkowa dezynfekcja urządzeń, szafek i toalet, a pomieszczenia są regularnie wietrzone. Aby wszyscy pamiętali o obowiązujących zasadach, w klubie fitness umieszczono tabliczki przypominające o dezynfekcji rąk, przyrządów do ćwiczeń oraz zachęcające do picia wody z bidonu zamiast bezpośrednio ze specjalnego źródełka z filtrowaną wodą.

Już 3 lipca swoją działalność wznowi kino Cinema City. Podobnie jak w innych zamkniętych przestrzeniach publicznych będą tam obowiązywać podstawowe zasady higieny i bezpieczeństwa takie jak zachowanie odpowiedniego dystansu oraz zasłanianie nosa i ust, a w sali kinowej będzie mogła być zajęta maksymalnie połowa miejsc.