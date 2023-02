Renoma, należąca do portfela nieruchomości Globalworth, przyciąga kolejnych najemców. W lutym jej oferta powiększyła się o salon odzieżowy Luisa Spagnoli.



Wrocławska Renoma konsekwentnie powiększa swoje portfolio najemców.

Kolejna po Elisabetta Franchi, marka premium, uatrakcyjniła jej ofertę handlową.

Butik włoskiej marki Luisa Spagnoli w Renomie jest pierwszym i jedynym na Dolnym Śląsku.

Od 15 lutego odwiedzający wrocławską Renomę mogą korzystać z asortymentu butiku Luisa Spagnoli, włoskiej marki odzieżowej dla pań. Lokal o powierzchni blisko 200 mkw., znajduje się na parterze, w strefie wejścia głównego.

Butik Luisa Spagnoli. Fot. Mat. pras.

Modernizowana Renoma niezmiennie przyciąga światowe brandy. To dowód na to, że jesteśmy cenionym i zaufanym partnerem. Luisa Spagnoli, to kolejny ekskluzywny salon odzieżowy, który docenił potencjał Renomy i wybrał ją na swój pierwszy salon na Dolnym Śląsku. Swoje sklepy mają u nas m.in. Elisabetta Franchi, Liu Jo, Patrizia Pepe, Marella, Pinko, czy Weekend by Max Mara. Otwarcie butiku w Renomie, w sąsiedztwie innych prestiżowych marek, zapewnia nowemu najemcy widoczność, nie tylko ze względu na popularność lokalizacji, ale również dzięki imponującym szklanym witrynom. Jestem przekonana, że asortyment salonu zaaranżowanego w najnowszym koncepcie przypadnie do gustu najbardziej wymagającym klientkom - mówi Anna Merta, Retail Asset Management & Leasing Director, Globalworth Poland.

Salon Luisa Spagnoli. Fot. Mat. pras.

Luisa Spagnoli to marka odzieżowa obecna na rynku już od 90 lat. Jej produkty wyróżniają się oryginalnym kobiecym stylem i najwyższą jakością tkanin. Kostiumy, garsonki czy płaszcze sygnowane znakiem jakości Luisa Spagnoli noszą dziś księżna Kate, czy Sophia Loren. Asortyment to mieszanka twórczej energii, umiejętności zawodowych i produkcyjnych, osobistej i rodzinnej inicjatywy – elementów charakterystycznych dla regionu, w którym powstała. Wszystkie produkty są wynikiem kreatywności, dobrego smaku i profesjonalizmu osób tworzących markę.

Luisa Spagnoli jest obecna na rynku już od 90 lat. Fot. Mat. pras.

Pod koniec marca 2022 do użytku został oddany pierwszy fragment przebudowanej części- atrium północne wraz ze strefą wejściową od strony ul. Świdnickiej. Odtworzono oryginalny układ bliźniaczych dziedzińców, jakie znajdowały się tam pierwotnie. Oba atria zdobią biało-szare marmury z Portugalii i Turcji, złocone rzeźby słynnych głów, wzorowane na tych z fasady, a także ogromne żyrandole, swoim kształtem nawiązujące do przedwojennych oryginałów w stylu art deco. Projektantem przebudowy jest uznany wrocławski architekti jego pracownia.

W efekcie metamorfozy inwestor udostępni Pedet - nową strefę gastronomiczno-kulturalną inspirowaną ideą food hali. Będzie to połączenie wyjątkowej atmosfery historycznego miejsca, unikatowych konceptów gastronomicznych. Renoma zaoferuje także blisko 35 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Przyszli użytkownicy biur będą mieć do dyspozycji m.in. stacje do ładowania samochodów i hulajnóg elektrycznych, które zostaną też udostępnione również gościom i klientom, rozbudowaną infrastrukturę rowerową z szatniami, prysznicami i stojakami, a także usługi carsharingu. Najemcy otrzymają też dedykowaną aplikację Globalworth, dzięki której ich pracownicy skorzystają z bezdotykowego dostępu do biura, przywołają windy przez smartfon, otworzą szlaban do parkingu czy zarezerwują salkę konferencyjną lub miejsce parkingowe. Renoma jest również przyjazna środowisku - obiekt może się poszczycić certyfikatem BREEAM na poziomie Excellent, zasilaniem w 100 proc. zieloną energią oraz certyfikatem WELL Health & Safety 2022.

