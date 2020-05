Łukasz Tomczak, GCH Manhattan: Część najemców torpeduje dobre intencje wynajmujących

Część sieci handlowych, co przyjmuję z ogromnym rozczarowaniem, próbuje wykorzystać sytuację epidemii do restrukturyzacji swojego portfela lub co najmniej do ułożenia rynku na nowo wyłącznie na swoją modłę – uważa Łukasz Tomczak, dyrektor zarządzający centrum handlowego Manhattan.

Od kilku tygodni prowadzone są rozmowy przy okrągłym stole branży centrów handlowych z udziałem rządu i banków. – Organizacje pracują nad zbliżeniem stanowisk, co nie jest łatwe. Siedzimy przy jednym stole i mamy pełną świadomość okoliczności rynkowych, w których się znaleźliśmy, lecz część naszych przyjaciół z sieci handlowych stara się ten stolik wywrócić. Chodzi o odstąpienia od umów najmu rozesłane do wielu wynajmujących na koniec kwietnia – przyznaje Łukasz Tomczak, dyrektor zarządzający GCH Manhattan.

Zdaniem Łukasza Tomczaka forma odstąpienia od umowy najmu nie ma rzetelnej podstawy prawnej, więc jest bezskuteczna. – Trudno nazwać to inaczej niż aktem terroru. Z pewnością nie są to niestety działania w dobrej wierze. Część sieci handlowych, co przyjmuję z ogromnym rozczarowaniem, próbuje wykorzystać sytuację epidemii do restrukturyzacji swojego portfela lub co najmniej do ułożenia rynku na nowo wyłącznie na swoją modłę, ponieważ nie można tutaj mówić o podejściu partnerskim – uważa Łukasz Tomczak, dyrektor zarządzający GCH Manhattan.

Dyrektor przypomina, że rynek handlowych w Polsce był przez ostatnie 15-20 lat wspólnie budowany zarówno przez najemców, jak i wynajmujących. Inwestorzy brali na siebie m.in. ryzyko związane z budową infrastruktury handlowej i komercjalizacji, a najemcy zasiedlali te obiekty.

- Nie ma wynajmujących bez najemców oraz odwrotnie. Jednak to wynajmujący zbudowali nowoczesne kanały dystrybucji dla retailerów, czyli dali im infrastrukturę niezbędną do rozwoju i budowania wartości poszczególnych marek. Oczywiście na poziomie operacyjnym, czyli negocjacji i realizacji poszczególnych umów najmu jest jak z każdą transakcją kupna – sprzedaży: jeden chce kupić najtaniej, drugi sprzedać najdrożej. Wspólnie budowaliśmy siłę tego sektora, przyzwyczajenia klientów, a teraz trochę przez działania niektórych partnerów ta wspólnotowość i partnerstwo runęło niczym domek z kart – opisuje Łukasz Tomczak.

Dodaje, że proces dochodzenia do wyników sprzed epidemii będzie stopniowy i każdy z wynajmujących jest gotowy wyciągnąć pomocną dłoń do najemców przy renegocjacji warunków okresu przejściowego.

- Niestety działania niektórych najemców torpedują dobre intencje wynajmujących. Sadzę, że odstąpienia od umów nie do końca są dobrze przemyślane. Najemcy chyba się nie spodziewali, że wynajmujący zareagują solidarnie, rzetelnie, zgodnie z prawem i stanem faktycznym. Postawili się przez to w kłopotliwej i niefortunnej sytuacji – tłumaczy dyrektor Tomczak.

Jednocześnie podkreśla, że wynajmującym zależy na kompromisie, ale również na ustaleniach indywidualnych. – Przecież renegocjacje kontraktów do tej pory się odbywały i zawsze będą – wyjaśnia Łukasz Tomczak.