Lumberjack, producent szerokiego asortymentu obuwniczego i odzieżowego w październiku otwiera się na kolejnych miłośników dobrej jakości produktów, uruchamiając na polskim rynku platformę e-lumberjack.pl.

Włoska jakość z kanadyjską duszą, tak można byłoby w jednym zdaniu określić markę Lumberjack.

Obecnie firma w samych Włoszech posiada ponad 1500 punktów sprzedaży, a międzynarodowo dystrybuuje swoje produkty w 40 państwach.

W październiku 2023 roku marka zawitała także do Polski.

Wszystko zaczęło się od rzemieślnika z Werony, który w 1979 roku, podczas swojej wyprawy do Ameryki Północnej zachwycił się nieokiełznaną przyrodą. Piękno kanadyjskiej natury zainspirowało go do stworzenia w rodzimych Włoszech firmy nawiązującej do obuwia komandosów, stojących na straży piękna, którego doświadczył. Amerykański akcent podkreśla również logo, przedstawiające podwójny liść klonu.

Chociaż Lumberjack stał się ikoną we Włoszech już w latach 80., za sprawą kultowego modelu „River Boot”, będącego pierwszym bestsellerem, to premierowy stacjonarny sklep powstał w Mediolanie zaledwie 13 lat temu. Niemniej – od tamtej pory ekspansja znacznie przyspieszyła. Obecnie firma w samych Włoszech posiada ponad 1500 punktów sprzedaży, a międzynarodowo dystrybuuje swoje produkty w 40 państwach, do których w październiku 2023 roku dołączyła także Polska.

Oferta marki, odpowiednia dla całej rodziny, to wysokiej jakości propozycje zarówno na co dzień, jak i dla miłośników nawet najbardziej wyczynowych sportów.

Trapery, sneakersy, sandały, czy mokasyny – kultowe modele zostały udoskonalone o autorską technologię marki. Klasyczne formy mieszają się z nieco bardziej ekscentrycznymi propozycjami, stanowiąc idealny wybór niezależnie od okazji, sezonu oraz rodzaju aktywności. Lumberjack w swoich produktach wykorzystuje technologie, które m.in. chronią przed niskimi temperaturami, czy zapamiętują kształt stopy.

Produkty dzielą się na pięć kluczowych kategorii. Każdą z nich wyróżnia indywidualny charakter:

Icon – kultowe projekty Lumberjack w nowej odsłonie. Trapery, mokasyny i sztyblety utrzymane w stonowanych barwach, będące esencją włoskiej jakości.

– kultowe projekty w nowej odsłonie. Trapery, mokasyny i sztyblety utrzymane w stonowanych barwach, będące esencją włoskiej jakości. Outdoor – obuwie do zadań specjalnych. Technologia i dopracowany design, idealne zarówno do górskich wycieczek, jak i miejskich stylizacji.

– obuwie do zadań specjalnych. Technologia i dopracowany design, idealne zarówno do górskich wycieczek, jak i miejskich stylizacji. Sport lifestyle - estetyka i funkcjonalność. Specjalna piankowa wkładka memory foam dostosowuje się do kształtu stopy i zapamiętuje go, tym samym zwiększając komfort chodzenia i minimalizując naciski - co zdecydowanie docenią biegacze.

- estetyka i funkcjonalność. Specjalna piankowa wkładka memory foam dostosowuje się do kształtu stopy i zapamiętuje go, tym samym zwiększając komfort chodzenia i minimalizując naciski - co zdecydowanie docenią biegacze. Casual - na każdą porę roku i na każdą okazję. Sneakersy, sandały, kozaki, botki, klapki, trapery – modele dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej staną się podstawą codziennych outfitów.

- na każdą porę roku i na każdą okazję. Sneakersy, sandały, kozaki, botki, klapki, trapery – modele dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej staną się podstawą codziennych outfitów. Active - hiking, długie spacery czy aktywny dzień na siłowni? Rodzaj aktywności dla tej linii nie ma znaczenia, kluczowe jest zapewnienie najwyższego komfortu i amortyzacji.

Inspiracja naturą od momentu powstania ma odzwierciedlenie w filozofii działania marki. Zgodnie z autorską ideą UrbaNature, środowisko mody miejskiej jest blisko związane ze środowiskiem naturalnym. Dlatego każda kolekcja i każdy element ekspozycji sklepowej powstaje z szacunkiem do natury.

Teraz i my możemy bliżej poznać markę i jej filozofię, ponieważ produkty Lumberjack dostępne są już na stronie www.e-lumberjack.pl.

