Kultowa marka kosmetyków kąpielowych i pielęgnacyjnych Lush wkracza w świat fitnessu. Nowa seria produktowa inspiruje do zatroszczenia się o zmęczone aktywnością fizyczną mięśnie.

Lush wprowadziła magnezowe kostki do masażu i sole Epsom.

Nowa kolekcja produktów obejmuje trzy kostki magnezowe do masażu oraz dwie kostki kąpielowe z solami Epsom, które raz tworzą holistyczną rutynę przed i po treningu.

To pierwsze tego typu kosmetyki funkcjonalne w portfolio marki.

Lush, marka kosmetyczna znana z wynalezienia bomb kąpielowych, poszerza asortyment o pięć produktów przeznaczonych dla osób uprawiających sporty: kostki do masażu z magnezem i kostki kąpielowe z solami Epsom. Siarczan magnezu bierze swoją potoczną nazwę „sól Epsom” od źródła gorzkiej soli w Epsom w hrabstwie Surrey w Anglii. Tamże sól była produkowana ze źródeł, które powstają w miejscu, w którym porowata kreda z North Downs styka się z nieprzepuszczalną gliną.

W skład nowej gamy produktów wchodzą kostka do masażu z magnezem Before Magnesium Bar, After Magnesium Bar i Deep Sleep Magnesium Bar, oraz dwie kostki kąpielowe z solą Epsom.

