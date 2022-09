Dominikański to kompleks biurowy klasy A w skład, którego wchodzą dwa obiekty biurowe oraz zabytkowy Pałac Oppersdorfów. Zlokalizowany jest w centrum Wrocławia przy skrzyżowaniu ulic Piotra Skargi, Wierzbowej i Oławskiej, w pobliżu placu Dominikańskiego. Oferuje łącznie około 40 000 mkw. powierzchni do wynajęcia. Kompleks powstał zgodnie z zasadami zielonego budownictwa.

Dominikański to przyjazny środowisku biurowiec posiadający certyfikat w systemie LEED na poziomie Gold. Najemcy bardzo doceniają liczne energooszczędne rozwiązania, w które został wyposażony. Dodatkowo pracownicy budynku mają do dyspozycji rowerowe miejsca postojowe, szatnie i prysznice. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że te udogodnienia doskonale wpisują się to w trendy miejskie Wrocławia. Obecnie istotne dla miasta jest stworzenie spójnej sieci transportu zbiorowego, wzbogaconego o transport rowerowy. Wrocławianie mają do dyspozycji ponad 750 km ścieżek rowerowych – mówi Anna Patrzyk-Sperzyńska, Associate Director w Knight Frank, która odpowiada za komercjalizację biurowca.