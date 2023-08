Trwające od października 2021 roku intensywne prace w ramach metamorfozy Supersamu dobiegają końca. Inwestycja związana z rozszerzeniem funkcji biurowej, podniesieniem standardu oraz powiększeniem oferty z pewnością wpłynie korzystnie na jakość budynku i komfort użytkowników. W efekcie przebudowy odwiedzający zyskali nową ofertę handlowo-usługową. Do grona najemców Supersamu dołączył LUX MED Stomatologia, który otworzył tu swoją placówkę 31 lipca.



W swoich działaniach zawsze podążamy za potrzebami, zarówno odwiedzających, jak osób pracujących w Supersamie. Pozyskując najemców skupiamy się na każdym segmencie, tak, aby wszyscy użytkownicy naszego budynku znaleźli w jednym miejscu różnorodną i kompleksową ofertę obiektu wielofunkcyjnego. Centrum stomatologii to świetne uzupełnienie zróżnicowanej oferty i jednocześnie doskonałe rozwiązanie dla pracowników biur, którzy mogą korzystać z diagnostyki czy leczenia w miejscu pracy. Otwarcie placówki to także dobra informacja dla mieszkańców Katowic, którzy mają jeszcze większy dostęp do usług stomatologicznych w centrum miasta - mówi Weronika Maria Kuna, Asset Management and Leasing Manager, Globalworth Poland.