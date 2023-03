Sieć stomatologiczna Grupy LUX MED otworzy swoje centrum w katowickim Supersamie. Nowa placówka zajmie blisko 500 mkw.

Sieć stomatologiczna Grupy LUX MED urosła o nową lokalizację.

Nowe miejsce Grupy LUX ED oferująca 10 gabinetów.

Supersam oferuje blisko 23 tys, mkw. powierzchni komercyjnej.

Nowa placówka Grupy LUX ED oferująca 10 gabinetów wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt dentystyczny, będzie zlokalizowana na parterze, od strony ul. Piotra Skargi. Pacjenci, klienci Supersamu i pracownicy biur będą mogli korzystać z szerokiej oferty LUX MED Stomatologia już w drugiej połowie tego roku.

- Z roku na rok widzimy rosnący popyt na wysokiej jakości usługi z obszaru zdrowia czy well-beingu. Dynamicznie zmieniający się styl życia i potrzeby konsumentów sprawiają, że pojęcie atrakcyjności obiektu mixed-use również się zmienia.

To sprawia, że nasi najemcy szukają wielofunkcyjnych i wyróżniających się budynków w dogodnej lokalizacji. Globalworth, jako odpowiedzialny właściciel i branżowy lider dokłada starań, aby m. in. oferta Supersamu ułatwiała codzienne funkcjonowanie naszych najemców oraz klientów.

Otwarcie centrum stomatologii to uzupełnienie różnorodnej oferty Supersamu i odpowiedź na zmieniające się oczekiwania klientów. Dzięki nowemu najemcy pracownicy biur w Supersamie będą mogli korzystać z diagnostyki i leczenia bez konieczności wychodzenia z budynku, a mieszkańcy Katowic zyskają dostęp do usług stomatologicznych w centrum aglomeracji - mówi Weronika Maria Kuna, Asset Management and Leasing Manager, Globalworth Poland.

W skład usług oferowanych przez centrum stomatologiczne LUX MED w budynku Supersamu wejdą: stomatologia ogólna, diagnostyka obrazowa, implantologia, protetyka, chirurgia stomatologiczna, pedodoncja dziecięca, ortodoncja tradycyjna oraz cyfrowa, wybielanie zębów, a także endodoncja, w tym leczenie kanałowe.

- LUX MED Stomatologia rozwija się dynamicznie. Nasze centrum w katowickim Supersamie to kolejny krok w stronę zapewnienia mieszkańcom pełnego zakresu usług i leczenia w komfortowych warunkach. Równie ważne jest dla nas jest to, żeby osoby posiadające nasz abonament medyczny, jak i ci bez niego mogli zadbać o zdrowy uśmiech pod opieką najlepszych specjalistów - mówi Daniel Petryczkiewicz, dyrektor rozwoju LUX MED Stomatologia.

Grupa LUX MED ma w Polsce 66 nowoczesnych centrach medycznych, w których zapewnia kompleksowe leczenie dentystyczne.

Supersam jest nowoczesnym obiektem wielofunkcyjnym łączącym ofertę usługowo-handlową z powierzchniami biurowymi, położonym w samym centrum Katowic – sercu aglomeracji śląskiej, w tradycyjnie handlowej części miasta, w pobliżu rynku. Lokalizacja jest nieprzypadkowa, bowiem w tym właśnie miejscu mieszkańcy miasta i regionu robią zakupy już od ponad 70 lat. Nawiązaniem do istniejącej tu wcześniej hali targowej są stalowe dźwigary, które zostały odrestaurowane i wyeksponowane we wnętrzu budynku.

Supersam oferuje blisko 23 tys, mkw. powierzchni komercyjnej. Na dwóch poziomach handlowych znajduje się kilkadziesiąt sklepów oraz punktów usługowych i gastronomicznych. Na wyższych piętrach zlokalizowany jest klub Calypso Fitness oraz powierzchnia biurowa. Ostatnie kondygnacje zostały przeznaczone na parking liczący około 400 miejsc. Budynek posiada certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Właścicielem i zarządcą Supersamu jest Globalworth - wiodący właściciel i zarządca biurowy w Europie Środkowo-Wschodniej.

