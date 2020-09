Lux Med z nową placówką w Wola Parku

Centrum Medyczne Lux Med w Wola Parku zapewnia pacjentom dostęp m.in. do konsultacji alergologicznych, chirurgicznych, ginekologicznych, endokrynologicznych, dermatologicznych, laryngologicznych, pediatrycznych, ortopedycznych czy internistycznych. W ofercie są także rehabilitacje, badania diagnostyczne oraz USG. Powierzchnia placówki liczy ponad 1 700 m2. Na jej terenie znajduje się 16 gabinetów lekarskich w części ogólnej, a w przestrzeni pediatrycznej 3 gabinety przeznaczone do konsultacji dzieci zdrowych oraz 5 dla dzieci chorych.



W ramach Grupy Lux Med działa Centrum Medyczne MAVIT, którego usługi także są dostępne w Wola Parku. Bogata oferta, oprócz konsultacji okulistycznych, zapewnia pacjentom m.in. pierwszy etap kwalifikacji do laserowej korekcji wad wzroku, kwalifikację do wszczepienia soczewek fakijnych oraz operację usunięcia zaćmy, jaskry, a także połączenia tych dwóch chorób.



– Wola Park chce kompleksowo dbać o swoich sąsiadów. Naszym celem jest zapewnienie lokalnej społeczności dostępu do szerokiego wachlarza różnorodnych usług. Uruchomienie Centrum Medycznego na terenie Wola Parku znacznie ułatwi mieszkańcom Woli i Bemowa korzystanie z konsultacji lekarzy specjalistów. Dla wygody pacjentów do dyspozycji jest parking, kąciki dla dzieci wyposażone w interaktywne zabawki i strefę relaksu – mówi Anna Bozhenko, dyrektor Centrum Handlowego Wola Park.



Grupa Lux Med zapewnia pacjentom pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną oraz długoterminową. Z jej usług korzysta ponad 2 200 000 pacjentów.

