Łużycka Plus podpisała umowę z Future Processing

Future Processing, ekspert w dziedzinie rozwoju oprogramowania wynajął 900 mkw. w biurowcu Łużycka Plus w Gdyni. Najemcę w procesie negocjacji z wynajmującym – firmą Łużycka Plus Investment – reprezentowali eksperci międzynarodowej firmy doradczej JLL.

Polski dostawca oprogramowania rozszerza swoją działalność i otwiera biuro w Gdyni.

Łużycka Plus, to oddany do użytku w 2014 r., biurowiec klasy A oferujący ok. 6 tys. mkw. powierzchni biurowej,

Firmę Future Processing w tym procesie wspierali eksperci z firmy doradczej JLL.

Future Processing to polska firma technologiczna z główną siedzibą w Gliwicach i drugim co do wielkości biurem znajdującym się na Ukrainie. Ma również swoje oddziały biznesowe w Szwajcarii, Niemczech i Wielkiej Brytanii, a od stycznia br. także delivery center w Gdyni.

Future Processing tworzy rozwiązania technologiczne dla klientów z branży finansowej, handlowej, transportowej, turystycznej, medycznej, motoryzacyjnej i NGO. Oferuje kompleksowe działania obejmujące strategię, projektowanie i wsparcie w procesie budowy oprogramowania dla swoich klientów oraz ich transformacji cyfrowej. Spółka 5-krotnie uzyskała tytuł „Najlepsi twórcy oprogramowania” w Polsce w rankingu specjalistycznego serwisu Clutch. Future Processing jest także firmą członkowską Związku Pracodawców Usług IT – SoDA (Software Development Association Poland) oraz partnerem Microsoftu.

– Już ponad 20 lat jesteśmy obecni w Polsce, gdzie zbudowaliśmy zespół niemal tysiąc ekspertów obsługujących zarówno krajowe, jak i międzynarodowe firmy. W związku z dynamicznym rozwojem zdecydowaliśmy się na stworzenie oddziału w Gdyni, w mieście, w którym widzimy ogromny potencjał zwłaszcza dla naszego sektora. Dodatkowo szukaliśmy nowoczesnego biura, w którym zapewnimy komfort pracy naszemu zespołowi, a takim niewątpliwie jest Łużycka Plus – mówi Piotr Rybak, Branch Manager, Future Processing.

Eko-przyjazne biuro

