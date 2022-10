Gratulacje dla Lviv Croissants z okazji otwarcia w Zgorzelec Plaza!🥐🎉Nasza piekarnia jest otwarta dla gości od poniedziałku do soboty od 09:00 do 20:00. Serdecznie zapraszamy do piekarni szczęścia "Lviv Croissants"! - można przeczytać we wpisie Zgorzelec Plaza na portalu Facebook.