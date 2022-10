LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, osiągnęła w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. 28 proc. wzrost przychodów w porównaniu z tym samym okresem 2021 r.

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, wiodąca światowa grupa produktów luksusowych, właściciel m.in. sieci Sephora, odnotowała w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 r. osiągnęła przychody w wysokości 56,5 mld euro, co stanowi wzrost o 28 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2021 r. Kategoria perfum i kosmetyków odnotowała 5,577 mln euro przychodów w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy, w porównaniu do 4 668 mln euro w roku poprzednim.

Europa, Stany Zjednoczone i Japonia, które odnotowały gwałtowny wzrost od początku roku, skorzystały na dużym popycie lokalnych klientów i ożywieniu w podróżach międzynarodowych. Azja (w tym Chiny) miały niższy poziom wzrostu w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 r., ale w ostatnim kwartale dynamika wzrosła, ze względu na częściowe złagodzenie ograniczeń zdrowotnych.

Kategoria perfum i kosmetyków odnotowała 5,577 mln euro przychodów, w porównaniu do 4 668 mln euro w roku poprzednim i utrzymała wysoce selektywną strategię dystrybucji.

Marka Parfums Christian Dior umocniła swoją pozycję lidera na wszystkich kluczowych rynkach. Perfumy gwałtownie rosły dzięki ciągłemu sukcesowi Sauvage, Miss Dior i J’adore, wzmocnionemu przez najnowsze dzieło Parfum d’Eau. Dior Addict w makijażu i Prestige w pielęgnacji skóry również przyczyniły się do szybkiego rozwoju marki.

Marka Guerlain nadal się rozwijała, w dużej mierze dzięki żywotności linii kosmetyków do pielęgnacji skóry Abeille Royale, kolekcji Aqua Allegoria i wyjątkowej linii perfum l’Art et la Matière. Perfumy Givenchy skorzystały na ciągłym sukcesie swoich zapachów. Linia produktów do pielęgnacji skóry Stella marki Stella McCartney została wprowadzona na rynek dzięki innowacyjnemu podejściu do ochrony środowiska, wywodzącemu się z centrum badawczo-rozwojowego LVMH Beauty.

LVMH, Louis Vuitton Moët Hennessy, to francuski koncern z siedzibą w Paryżu, powstały w 1987 roku. LVMH jest jednym z największych producentów produktów luksusowych, w tym alkoholi i kosmetyków. Grupa LMVH to bisko 70 marek w kategoriach alkohole, zegarki i biżuteria, perfumy, odzież, sklepy detaliczne.

Do LVMH należy dom mody Louis Louis Vuitton.

Marki kosmetyczne i perfumeryjne w portfolio LVMH to: Christian Dior Perfums, Givenchy Perfums, Guerlain, Kenzo Perfums, Acqua di Parma, Fresh, Benefit Cosmetics, Make Up For Ever, Perfumes Loewe, Maison Francis Kurkdjian, Loewe, JIMMY CHOO.

Spółka zatrudnia ok. 65 tys. osób i prowadzi 2400 sklepów: DFS, Sephora, La Samaritaine, Le Bon Marché, Miami Cruiseline Services.

