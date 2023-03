30 marca br. w C.H. Atrium Promenada na warszawskiej Pradze-Południe otworzy się nowy salon optyczny Lynx Optique.

To już dziesiąty taki punkt na mapie stolicy, a dwudziesty pierwszy w Polsce.

Sieć z ponad 20-letnią renomą od marca 2022 r. należy do Medicover.

W nowo otwartym salonie optycznym Lynx Optique w C.H. Atrium Promenada akredytowani optometryści zbadają wzrok w dwóch profesjonalnie wyposażonych gabinetach optometrycznych. Dodatkowo pracownicy pomogą dobrać odpowiednie szkła korekcyjne, doradzą w temacie opraw okularowych czy soczewek kontaktowych.

Otwarcie dziesiątego już salonu Lynx Optique w Warszawie to nasza odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne usługi optyczne. W każdym z salonów klienci znajdą szeroki asortyment opraw od światowych projektantów, a także skorzystają z profesjonalnego i bezpłatnego doradztwa stylistów. Nasze salony wyposażone są także w gabinety optometrystów, gdzie specjaliści wykonują badania wzroku, dobierają okulary i soczewki kontaktowe - mówi Magdalena Lipczyńska, Dyrektor Działu Medicover Optyk.

Dodaje też, że każdy, kto do 15 kwietnia odwiedzi punkt w C.H. Atrium Promenada, otrzyma atrakcyjny rabat na wszystkie oprawy.

Lynx Optique. Fot. Mat. pras.

Alarmująco szybko rośnie w naszym społeczeństwie krótkowzroczność, która przez ekspertów na całym świecie określana jest mianem epidemii. Obecnie cierpi na nią 55 proc. Polaków, co w porównaniu z danymi z 2019 r. oznacza aż dwukrotny wzrost takich odpowiedzi (z poziomu 27 proc.) – podaje Justyna Czerwińska, optometrysta.

Nowy punktto znakomita wiadomość dla warszawiaków. Po okresie pandemii wielu Polaków mierzy się z problemami ze wzrokiem. Według szacunkówtylko w grupie dzieci i młodzieży ok. 40 proc. wszystkich wykrytych wad wzroku stanowią przypadki krótkowzroczności. W salonachoraztakie badanie wykonują wykwalifikowani optometryści, weryfikowani przez. Korzystają z nowoczesnych urządzeń, które umożliwiają wykonanie spersonalizowanego pomiaru optycznego oraz dobranie soczewek do potrzeb i stylu życia pacjenta.

Jak przekonuje ekspert Medicover, krótkowzroczność to nie jedyny problem polskich pacjentów.

W porównaniu z ubiegłym rokiem odsetek osób, które odczuwają pogorszenie jakości widzenia, wzrósł obecnie do 55 proc. z 50 proc. Z roku na rok spada też liczba Polaków, którzy oceniają stan zdrowia swoich oczu jako bardzo dobry. I tak w 2020 r. było to 23 proc., po roku – 20 proc., a teraz – zaledwie 18 proc. Jednocześnie co piąty ankietowany przyznaje, że nie robi nic specjalnego, by zadbać o swoje oczy - dodaje Justyna Czerwińska.

Lynx Optique kieruje ofertę głównie do klientów indywidualnych. Równolegle zwiększa też dostępność do badań optometrycznych dla pacjentów abonamentowych Medicover, który zarządza tą siecią od marca 2022 r.

W wyniku tej transakcji do portfolio Medicover, które ma też sieć własnych salonów, weszły punkty Lynx Optique w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Gdyni i Rumii. W przypadku najnowszego salonu, otwierającego się w C.H. Atrium Promenada, będzie on 10. punktem Lynx Optique w Warszawie, 21 w Polsce oraz 38 obiektem zarządzanym przez Medicover w Polsce.

