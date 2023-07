LCP Properties, inwestor i deweloper na polskim rynku parków handlowych oraz magazynów SBU, rozpoczyna proces strukturyzacji swojego portfela i wprowadza markę parków handlowych M Park.

W ramach pierwszego etapu rebrandingu, LCP wytypowało do zmian 20 spośród łącznie ponad 95 swoich istniejących na terenie kraju projektów.

W przypadku trzech z nich, dotąd funkcjonujących pod nazwą Echo – w Tarnowie, Radomiu oraz Piotrkowie Trybunalskim - proces ten został zakończony.

Pierwszy etap zmian wizerunkowych w ramach portfela LCP potrwa do końca bieżącego roku.

Echo Tarnów, Radom oraz Piotrków Trybunalski, a aktualnie M Park Tarnów, M Park Radom i M Park Piotrków Trybunalski to łącznie 55 najemców rozlokowanych na niemal 60 000 mkw. powierzchni.

Obiekty te to lokalnie lubiane miejsca zakupów z ugruntowaną pozycją, zlokalizowane bezpośrednio przy głównych artyleriach komunikacyjnych miast. Do portfela LCP dołączyły w efekcie kupna, dziesięć lat temu.

Tenant mix trzech nowych M Parków to głównie marki codziennych potrzeb, w tym m.in. Auchan, Rossmann czy Euro RTV AGD, które występują w każdym z nich. Ofertę uzupełniają miedzy innymi sklepy DIY czy meblowe.

M Park. Fot. Mat. pras.

Wraz ze zmianą nazwy w M Parkach planowane jest dalsze wzmacnianie oferty sprzedażowej, dopasowanej do zmieniających się trendów i oczekiwań odwiedzających klientów. Poprzez budowanie świadomości nowej marki, inwestor zakłada także wzrost lojalności oraz dalsze umacnianie swoje obecności na lokalnej mapie zakupowej jak również pozycji LCP w tym konkretnym segmencie rynku.

- Decyzja o ujednoliceniu portfela ma w założeniach nie tylko usprawnić jego zarządzanie, ale też wspomóc procesy leasingowe. Powszechnie bowiem wiadomo, że aby marka była rozpoznawalna, musi być powtarzalna. A naszym celem jest, by w świadomości najemców M Park zakorzeniał się coraz wyraźniej - skomentowała Magdalena Kowalewska, COO, LCP Properties w Polsce.

- Przez ostatnie lata koncertowaliśmy się na stałym poszerzeniu naszego portfela, często poprzez zakup wybranych nieruchomości. W tym roku podjęliśmy decyzje nie tylko o wprowadzeniu marki M Park będącej flagowym brandem grupy inwestycyjnej M Core, której LCP jest częścią, ale także Multi Parks – dla logistycznej części naszego biznesu - dodała.

M Park. Fot. Mat. pras.

M Park to marka dla parków handlowych i obiektów handlowych średniej wielkości, do 20 000 mkw. najmu, funkcjonujących w mniejszych i średnich miejscowościach z zasięgiem (dotarcie w czasie do 30 minut) na poziomie minimum 300 000 osób. Tenant mix M Parków to głównie marki pierwszej potrzeby – typowe dla parków handlowych, ale także mniejsze powierzchnie z kawiarniami, piekarniami, czyli punktami usługowymi typu pralnia lub poczta. Polska jest głównym z rynków LCP, na którym marka M Park jest rozwijana na tak szeroką skalę. Po planowanym pierwszym etapie ujednolicania portfela, w którym ujęte jest 20 obiektów firmy, kolejny – drugi etap zmian w tym zakresie przewidziany jest na rok 2024.

Rozwój marki M Park realizowany jest nie tylko poprzez rebranding istniejących nieruchomości ale także dzięki działaniom deweloperskim. Pierwszym, otwartym w marcu br. parkiem handlowym M Park wybudowanym przez LCP jest M Park Świdnik, z łącznie 16 najemcami na powierzchni najmu niemal 8 000 mkw. Kolejne otwarcia planowane są w Łochowie i Iławej (Q3 oraz Q4 2023) oraz w Redzie (Q1 2024).

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl