M1 dla lokalnych społeczności. Metro Properties podsumowuje działania

„Bądź Życzliwy” to dzisiaj ruch społeczny, który powstał z inicjatywy Metro Properties w centrach popularnej w całym kraju sieci M1.

Wszystkie działania związane są z potrzebami miejscowych ośrodków w danej lokalizacji, wspierających różne grupy społeczne – samotne matki, dzieci, seniorów, osoby chore, czy zwierzęta.

W pierwszym etapie zmapowane zostają miejsca, które potrzebują wsparcia oraz ich potrzeby. To one wyznaczają kierunek działań.

- Nie chcemy być obojętni na potrzeby lokalnych społeczności, dlatego wsłuchaliśmy się w głos naszego „sąsiada”, aby zidentyfikować jego realne potrzeby. Sami nie bylibyśmy jednak w stanie ich zaspokoić, więc do działań społecznych zaangażowaliśmy naszych klientów. Tak powstały akcje pomocowe

i edukacyjne pod hasłem „Bądź Życzliwy”, organizowane w centrach M1 w całej Polsce – mówi Urszula Porębska, dyrektor marketingu Metro Properties.

W maju tego roku, w Dniu Świadomości Raka Jajnika, we współpracy z Fundacją Różowa skrzyneczka ruszyła kampania informacyjna przełamująca tabu dotyczące menstruacji, wciąż obecne w wielu domach w Polsce. W ramach akcji w centrach M1 zorganizowano wykłady edukacyjne, konsultacje specjalistów i quizy z nagrodami. Akcje wspierała też kampania ulotkowa. W obiektach zarządzanych przez METRO PROPERTIES na stałe zawisły tzw. różowe skrzyneczki zaopatrzone w środki do higieny intymnej. Do tej pory zaopatrzono je w ponad 900 podpasek higienicznych.

Wcześniej, w ramach ruchu społecznego „Bądź Życzliwy”, zaopiekowano się seniorami - podopiecznymi Domów Pomocy Społecznej. Klienci mieli okazję spełnić marzenia, wypisane przez nich na specjalnych bombkach. Każda z nich została podpisana imieniem osoby, która dzięki akcji została obdarowana. Indywidualne prezenty trafiły do ponad 900 osób.

Wyjątkowym miesiącem był listopad. To właśnie 21. dnia tego miesiąca, wspólnie z klientami świętowano Światowy Dzień Życzliwości, komunikując ideę wsparcia życzliwych zachowań nie tylko od święta. Nie zabrakło specjalnych konkursów i nagród.

Dziewięć miast objętych akcją

W dziewięciu miastach w Polsce, dzięki akcji w centrach M1, w Dniu Dawców Szpiku zarejestrowano 320 potencjalnych nowych chętnych do niesienia pomocy chorym. Opiekę nad nimi przejęła Fundacja DKMS, której misją jest znalezienie dawcy dla każdego pacjenta na świecie, potrzebującego przeszczepu krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi lub szpiku kostnego.

Świętowano również Dzień Psa, wspierając mieszkańców schronisk dla bezdomnych psów. Łącznie zebrano niemal 6 ton karmy, psie przysmaki, artykuły chemiczne do dezynfekcji i pielęgnacji, a także zabawki, smycze, kuwety, koce i ręczniki. Podczas finałowego dnia specjaliści udzielali porad dotyczących wychowania i pielęgnacji psów. Umówiono również kilkadziesiąt spotkań adopcyjnych już w samych schroniskach.

Podczas wakacji blisko 8 tysięcy zabawek, artykułów szkolnych, kosmetyków, ubrań i słodyczy powędrowało do wychowanków domów dziecka i świetlic środowiskowych w podwarszawskich Markach, Zabrzu, Bytomiu, Łodzi, Czeladzi, Radomiu, Krakowie, Poznaniu oraz Częstochowie. Pretekstem dla akcji „Bądź Życzliwy” był Światowy Dzień Czekolady.

Pierwsza akcja po ubiegłorocznym lockdownie została poświęcona podopiecznym domów samotnej matki w sześciu regionach kraju. Klienci centrów M1 zgromadzili dla nich potrzebne kosmetyki, środki higieny osobistej i artykuły codziennego użytku.

- Wszystkie działania, organizowane w ramach ruchu społecznego #Bądź Życzliwy skupionego wokół naszych centrów, mają w swym założeniu szerzyć życzliwość wśród klientów M1 na co dzień, a także wspierać tych, którzy szczególnie jej potrzebują. To ważne zadanie społeczne, ale też istotny cel biznesowy Metro Properties, by działalność komercyjna firmy dawała możliwość rozwoju i poprawy warunków życia w miejscach, gdzie jesteśmy obecni – podsumowuje Urszula Porębska.