Magdalena Kowalak, Stary Browar o lockdownie: Tracimy najlepszy miesiąc w roku

Aktualne zamknięcie większości sklepów w centrach handlowych będzie zdecydowanie bardziej bolesne dla całej branży, która dopiero zaczęła odrabiać wiosenne straty. Już teraz wiemy, że tracimy najlepszy miesiąc w roku. Jeśli zakaz potrwa aż do stycznia, oznaczać to będzie praktycznie utratę marż przez najemców - mówi dla PropertyNews.pl Magdalena Kowalak, prezes spółki zarządzającej Starym Browarem.

- Wynajmujący i najemcy zostali pozbawienie przychodów w okresie wiosennego lockdownu.

Na to nałożyły się niższe obroty w kolejnych miesiącach i rabaty czynszowe przyznane przez wynajmujących. Co warto podkreślić, sezon jesienno-zimowy był tym, w którym branża zarabiała najwięcej - z uwagi na zmieniającą się pogodę, okazje zakupowe i wreszcie Black Friday - wylicza Magdalena Kowalak. - Mamy więc do czynienia z kumulacją bardzo negatywnych czynników dotykających wszystkie strony i to w coraz trudniejszym otoczeniu rynkowym. To już niemal pewne, że kryzys gospodarczy, spowodowany kolejnymi ograniczeniami, będzie większy, niż zakładano. Opracowane wiosną prognozy, dotyczące wychodzenia z kryzysowej sytuacji, muszą zostać gruntownie zweryfikowane.

Zdaniem prezes spółki zarządzającej Starym Browarem, wprowadzone przez rząd odgórne rozwiązania, dotyczące kwestii czynszowych, nie sprawdziły się.

- W praktyce, w znacznej większości przypadków, najemcy i wynajmujący ustalali indywidualne rozwiązania, obejmujące często dłuższy niż czas zamknięcia okres i zawierali stosowne aneksy do umów - mówi Magdalena Kowalak. - Dlatego również teraz kwestie biznesowe najemców i wynajmujących w kryzysowej dla obu stron sytuacji, nie powinny być odgórnie narzucone. One nie uwzględniają bowiem istotnej specyfiki poszczególnych podmiotów, zarówno po stronie wynajmujących, jak i najemców.

