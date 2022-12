Atmosferę świąt czuć już we wnętrzu Blue City, gdzie na podwieszanych elementach dekoracyjnych, umieszczono krasnale, którzy przygotowują się do nadchodzącego Bożego Narodzenia. Dekorują bombkami i girlandami świetlistą choinkę, zawieszają złote gwiazdy, ogromne bombki i bogato zdobione, iluminowane wieńce. Część skrzatów jest ruchoma.

Postanowiliśmy nie rezygnować ze świątecznych świateł i dekoracji. Święta w centrach handlowych nie mogą się obyć bez bożonarodzeniowej aury – lampek, bombek, choinki i świątecznych piosenek. Bardzo nam zależy, by bożonarodzeniowa scenografia tworzyła przyjazną, wesołą atmosferą i przeniosła naszych klientów do barwnego, beztroskiego i magicznego świata baśni, bo jeśli zabijemy magię świąt, co nam pozostanie – mówi Yoram Reshef, wiceprezes Blue City sp.z o.o.